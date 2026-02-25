Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jornal Politico noticiou que o número de canadianos a candidatarem-se às Forças Armadas registou um aumento significativo nos últimos meses, numa altura marcada por tensões com os Estados Unidos e por um clima de incerteza internacional crescente.

De acordo com o ministro da Defesa do Canadá, David McGuinty, o aumento das candidaturas está diretamente ligado à preocupação dos cidadãos com a segurança e soberania do país. Nos últimos oito meses, verificou-se um crescimento de 13% no número de novos recrutas das Forças Armadas canadianas.

O aumento pode ser justificado no contexto das tensões provocadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que lançou ataques económicos ao Canadá e chegou a ameaçar anexar o país como “51.º estado”. Trump também criticou o Canadá e outros aliados da NATO por, no seu entender, beneficiarem excessivamente da proteção dos Estados Unidos sem contribuírem proporcionalmente para a defesa comum.

Perante este cenário, o governo liberal liderado pelo primeiro-ministro Mark Carney está a canalizar dezenas de milhares de milhões de dólares adicionais para a área da defesa. O Canadá prepara-se para cumprir, nos próximos meses, a anterior meta da NATO de 2% do Produto Interno Bruto em despesas militares. Além disso, comprometeu-se a atingir, até 2035, a nova fasquia de 5% estabelecida no ano passado por Trump no seio da Aliança Atlântica.

Antes da recente subida no recrutamento, as Forças Armadas canadianas enfrentavam um défice de cerca de 15 mil militares face ao efetivo regular necessário, fixado em 71.500 elementos.

