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Os dados constam de um estudo desenvolvido pela PwC, que será apresentado esta quinta-feira, pelas 14h15, na QSP Summit, a decorrer em Matosinhos. A análise aponta ainda para um contributo de 43 mil milhões de euros no Valor Acrescentado Bruto (VAB) do concelho ao longo de três décadas e para a criação de cerca de 65 mil empregos diretos e indiretos no município.

O projeto, designado Innovation District, prevê a criação de uma nova área urbana com capacidade para cerca de 19 mil residentes e 30 mil estudantes universitários, integrando habitação, ensino, investigação, atividade económica, lazer e espaços verdes. Segundo a Galp, a iniciativa ambiciona afirmar-se como um dos maiores projetos de regeneração urbana da Europa, transformando uma antiga unidade industrial desativada num ecossistema de inovação com projeção internacional.

De acordo com o estudo, o impacto fiscal acumulado poderá atingir os nove mil milhões de euros a nível nacional e cerca de 400 milhões de euros a nível local. São ainda identificados ganhos estruturais relevantes para Matosinhos, como níveis de produtividade 29% acima da média nacional em setores estratégicos, um aumento de 25% no investimento em Investigação e Desenvolvimento e um crescimento superior a 50% na produção de setores de alto valor acrescentado.

A mobilidade surge como um fator crítico para o sucesso do projeto, estando previstas soluções de transporte público de maior capacidade, incluindo novas ligações de metro, bem como a promoção da mobilidade ativa e sustentável, com o objetivo de reduzir movimentos pendulares e melhorar a eficiência das infraestruturas na Área Metropolitana do Porto.

O estudo contou com a participação de várias entidades académicas e técnicas, incluindo o economista Ricardo Reis, professor da London School of Economics. Recorde-se que a Galp comunicou, em dezembro de 2020, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a decisão de encerrar a atividade de refinação em Matosinhos, dando início a um processo de reconversão que agora ganha nova dimensão com este projeto.

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