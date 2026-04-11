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“Neste momento, estamos a fazer recolha de biometria a 100% nos aeroportos nacionais, tanto nas partidas como nas chegadas”, afirmou à Lusa o porta-voz da PSP, Sérgio Soares.

A suspensão temporária da recolha de dados biométricos nas partidas foi decidida durante a manhã para evitar que passageiros perdessem os seus voos, face às longas filas de espera registadas nos três aeroportos. Segundo a PSP, o controlo de fronteira continuou a ser assegurado “com toda a segurança e rigor”, ainda que sem a recolha de biometria nesse período.

O porta-voz explicou que a polícia estava a operar no limite da sua capacidade, com todos os postos de fronteira ocupados, sublinhando que os constrangimentos resultaram essencialmente do elevado número de passageiros em circulação.

A suspensão aplicou-se apenas às partidas, tendo sido mantida a recolha de dados biométricos nas chegadas, no âmbito do Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES), destinado a cidadãos extracomunitários.

O EES é um sistema automatizado da União Europeia que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos, como fotografia e impressões digitais, estando a ser implementado de forma faseada desde outubro de 2025.

Em Portugal, o sistema entrou em funcionamento em outubro e a recolha de biometria iniciou-se em dezembro, tendo provocado um agravamento dos tempos de espera, sobretudo no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, levando o Governo a adotar medidas de contingência no final do ano.

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