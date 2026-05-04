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Quatro reclusos, dois em prisão preventiva e dois condenados, deverão reunir-se com o responsável máximo do sistema prisional, Orlando Manuel de Figueiredo Carvalho, depois de um protesto que levou vários detidos da ala B a recusar regressar às celas e a sentarem-se no chão em sinal de contestação, escreve o Diário de Notícias.

Em causa estão alegadas condições degradadas no estabelecimento, incluindo alterações frequentes nos horários de visita, falhas no fornecimento de eletricidade e dificuldades no acesso a cuidados médicos. Os reclusos terão ainda admitido a possibilidade de avançar para greve de fome caso não haja melhorias.

O Estabelecimento Prisional de Lisboa é frequentemente apontado em relatórios nacionais e internacionais como uma das prisões mais problemáticas do país, com críticas recorrentes à sobrelotação e às condições estruturais. A situação já motivou condenações do Estado português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

De acordo com dados oficiais, no final de 2025 o EPL alojava mais de mil reclusos, incluindo centenas em regime de prisão preventiva, o que agrava a pressão sobre as infraestruturas e serviços do estabelecimento.

O Ministério da Justiça não confirmou oficialmente a reunião, apesar de ter sido contactado, e a associação de apoio aos reclusos refere desconhecer a realização do encontro.

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