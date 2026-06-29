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Os dados, revelados esta segunda-feira pelo Diário de Notícias, constam de respostas enviadas pelo Ministério da Justiça ao deputado único do Bloco de Esquerda, Fabian Figueiredo, no âmbito de vários requerimentos sobre condições no sistema prisional. A informação inclui um registo mensal das ausências, com outubro de 2025 a registar o valor mais elevado, com 46 consultas ou exames não realizados.

De acordo com a informação divulgada, o número de faltas aumentou cerca de 30% em 2025 face ao ano anterior, passando de 265 para 343 consultas e exames não realizados. Na prática, estes incumprimentos implicam o adiamento dos cuidados de saúde, que podem envolver esperas de semanas ou meses por nova marcação no Serviço Nacional de Saúde.

O problema é particularmente sensível tendo em conta o perfil da população prisional. Segundo dados parlamentares citados pelo deputado, cerca de um quarto dos reclusos em Portugal tem mais de 50 anos, o que agrava a vulnerabilidade clínica dentro dos estabelecimentos prisionais.

Nas respostas enviadas ao Parlamento, o Ministério da Justiça refere genericamente a existência de “melhorias de condições” no sistema prisional, mas não apresenta medidas concretas para resolver a falta de escoltas nem para garantir a regularidade das deslocações médicas dos reclusos.

O gabinete da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, também foi questionado sobre outras matérias relacionadas com o sistema prisional, incluindo mortalidade e suicídios em meio prisional. Segundo os dados enviados, registaram-se 234 mortes por doença e 58 suicídios em quatro anos e cinco meses.

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