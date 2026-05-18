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Segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a fuga ocorreu pelas 08h55, quando o homem escalou a rede do pátio e conseguiu alcançar o exterior da prisão.

A entidade adianta que a situação foi acompanhada em permanência pelos elementos do corpo da guarda prisional, que efetuaram disparos de dissuasão para o ar e recapturaram o recluso a cerca de 500 metros do estabelecimento, "sentado numa pedra no mar".

O homem, de 34 anos, encontra-se em prisão preventiva pelo crime de roubo e foi colocado em medida cautelar de confinamento enquanto decorre o processo disciplinar e é avaliada a sua afetação a regime de segurança.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais acrescentou que estão previstas obras de reforço da segurança nos muros exteriores do estabelecimento prisional, aguardando-se a chegada dos materiais necessários para a sua execução. Entretanto, foi determinada a presença de guardas prisionais junto das zonas consideradas mais vulneráveis durante os períodos de recreio dos reclusos.

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