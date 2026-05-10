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No momento da detenção, o homem encontrava-se numa casa devoluta situada nas imediações do estabelecimento prisional.

Segundo a CNN Portugal, o recluso terá aproveitado o estado de degradação das redes de proteção da cadeia para conseguir escapar do recinto. O mesmo homem já tinha tentado fugir anteriormente.

Durante a ocorrência, outros três reclusos terão também tentado escapar. Um deles ficou ferido devido ao arame farpado, enquanto os guardas prisionais efetuaram disparos para o ar ao aperceberem-se da tentativa de fuga.

Após o alerta, foram mobilizadas várias autoridades para localizar o fugitivo, desencadeando uma operação de buscas. A fuga ocorreu num fim de semana de grande afluência em Ponta Delgada, devido às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que atraem milhares de pessoas à cidade e implicam um reforço do dispositivo policial.

Este é o terceiro caso de fuga registado na cadeia de Ponta Delgada nos últimos três anos, aumentando as preocupações relacionadas com as condições de segurança do estabelecimento.

Há cerca de dois anos, cerca de 30 reclusos terão tentado fugir da mesma prisão através de um buraco escavado numa parede ao longo de vários meses, sem que a situação tivesse sido detetada.

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias desta fuga, bem como eventuais falhas na vigilância e na manutenção das infraestruturas da cadeia.

A degradação da cadeia de Ponta Delgada e as condições de reclusão têm sido alvo de vários alertas ao longo dos últimos anos, enquanto a construção de um novo estabelecimento prisional continua por concretizar há mais de uma década.