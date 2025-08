Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Portal da Queixa recebeu, desde o início do ano até 31 de julho, 76 reclamações relacionadas com a falta de limpeza de matas e terrenos, um aumento de 18% face ao mesmo período de 2024. O incumprimento da legislação por parte de proprietários e autarquias está a gerar crescente preocupação entre os cidadãos, especialmente num ano marcado por temperaturas extremas e diversos incêndios no norte e centro do país.

A maioria das queixas é dirigida a câmaras municipais, que são responsáveis por fiscalizar e garantir a limpeza dos terrenos quando os proprietários não cumprem os prazos legais. As autarquias concentram 34,21% das reclamações registadas na plataforma.

Segundo a análise do Portal da Queixa, os meses de junho e julho – já após o fim do prazo legal para a limpeza dos terrenos, que este ano foi alargado até 31 de maio – registaram o maior número de denúncias.

“Os dados revelam um aumento preocupante de 18% nas reclamações dos consumidores sobre a falta de limpeza de matas e terrenos, com especial incidência nas autarquias”, alerta Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa. “Este incumprimento, que ocorre mesmo após o prazo legal alargado, revela a ineficácia das medidas de fiscalização e a fragilidade dos mecanismos de prevenção em território nacional.”

Este ano, o Governo identificou 988 freguesias prioritárias para fiscalização, o equivalente a 34% do total nacional, cobrindo mais de 2,8 milhões de hectares, dos quais 1,98 milhões correspondem a áreas florestais. A obrigatoriedade de limpeza de terrenos visa prevenir a propagação de incêndios, sendo os proprietários responsáveis pela sua execução. Em caso de incumprimento, a limpeza passa para as autarquias, que podem aceder aos terrenos mesmo sem autorização prévia.

Os relatos de cidadãos chegam de várias regiões do país. Segundo o Portal da Queixa, 60% das reclamações foram apresentadas por homens e 40% por mulheres.

“Continuamos a assistir, ano após ano, à repetição de um problema estrutural que põe em causa a segurança das populações e a preservação do património natural. Urge uma ação coordenada, firme e contínua das entidades competentes, acompanhada de uma estratégia de comunicação clara que promova o envolvimento ativo dos cidadãos na defesa do território”, conclui Pedro Lourenço, em comunicado.