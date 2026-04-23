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De acordo com o mais recente Barómetro do Setor dos Seguros em Portugal, foram registadas 4.302 queixas em 2025, o que representa uma subida de 3,86% face ao ano anterior. No entanto, o início de 2026 evidencia uma aceleração mais expressiva: só no primeiro trimestre foram contabilizadas 1.382 reclamações, um aumento homólogo de 21,44%.

As companhias de seguros concentram a maior fatia das reclamações, representando 44,28% do total no arranque de 2026. Seguem-se os planos de saúde e os seguros de saúde, áreas que continuam a refletir a sensibilidade das famílias relativamente a custos e coberturas. No conjunto, mais de metade das queixas incide sobre estes segmentos, evidenciando a crescente complexidade das disputas contratuais e financeiras.

O relatório identifica ainda uma “fissura operacional” no setor, associada à dependência de sistemas tecnológicos desatualizados, que dificultam a resposta a consumidores cada vez mais digitais e exigentes. Situações excecionais, como as tempestades registadas no início de 2026, agravaram esta pressão, sobretudo nas áreas de peritagem e gestão de sinistros.

Entre as marcas mais reclamadas no período em análise estão várias seguradoras, entidades ligadas à saúde, assistência a produtos, seguros automóveis diretos, seguros de vida e empresas de peritagem. O estudo destaca também aumentos expressivos em áreas específicas, nomeadamente um crescimento de 42,20% nas reclamações em seguros de saúde, 37,50% no segmento pessoal e vida, e uma subida de 94,44% nas queixas relacionadas com peritagens e regularização de sinistros.

Para além do volume de reclamações, o barómetro aponta para uma mudança no perfil do consumidor. As queixas deixam de se centrar em falhas básicas de atendimento e passam a focar-se sobretudo na contestação de decisões de cobertura, cobranças e condições contratuais.

Dados adicionais indicam que 77% dos consumidores valorizam a confiança online antes de contratar serviços, tornando a reputação digital um fator crítico para a sustentabilidade das seguradoras.

O barómetro conclui que o setor dos seguros em Portugal atravessa um momento decisivo. A sustentabilidade futura dependerá não só da solidez financeira das empresas, mas também da sua capacidade de adaptação tecnológica e da gestão eficaz da reputação junto dos consumidores. A transformação digital, aliada à transparência e à confiança, surge como determinante para garantir a competitividade no horizonte entre 2026 e 2030.

O estudo baseia-se na análise de 5.684 reclamações registadas no Portal da Queixa entre 1 de janeiro e 31 de março de 2026, monitorizando tendências de satisfação, comportamento do consumidor e desempenho das marcas no ambiente digital.

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