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Um novo estudo divulgado pela Organização Europeia de Patentes (OEP) e pela Agência Internacional de Energia (AIE) revela que as famílias internacionais de patentes na área da reciclagem de baterias cresceram, em média, 42% ao ano entre 2017 e 2023.

Este avanço supera o crescimento registado no fabrico de baterias e no conjunto dos setores tecnológicos, refletindo a importância crescente das soluções de circularidade num contexto de eletrificação global.

“A inovação nas tecnologias de circularidade das baterias é essencial para assegurar recursos, reforçar a competitividade e reduzir o impacto ambiental”, afirma António Campinos, presidente da OEP. Segundo o responsável, as regiões que conjugam indústria, políticas públicas favoráveis e acesso a matérias-primas recicladas estarão melhor posicionadas para liderar esta transformação.

Também a AIE destaca o papel estratégico destas tecnologias. “Na era da eletricidade, as baterias tornaram-se um pilar da segurança energética e da competitividade industrial, mas o seu pleno valor só será concretizado se os países desenvolverem sistemas circulares robustos”, sublinha o diretor executivo, Fatih Birol. Para o responsável, a inovação na reciclagem e reutilização poderá aliviar a pressão sobre cadeias de abastecimento e criar novas oportunidades económicas.

O estudo surge num momento em que a procura por baterias cresce rapidamente, impulsionada pela mobilidade elétrica. Em 2025, mais de um em cada quatro automóveis vendidos a nível global foi elétrico. Ao mesmo tempo, prevê-se que cerca de 1,2 milhões de baterias de veículos elétricos atinjam o fim de vida em 2030, número que poderá subir para 14 milhões em 2040.

Neste cenário, tecnologias como a reciclagem, a reutilização em veículos e o reaproveitamento para outras aplicações são apontadas como soluções-chave para responder aos desafios ambientais e de abastecimento.

A Ásia lidera atualmente a inovação nesta área, concentrando 63% das patentes registadas em 2023. Empresas japonesas e sul-coreanas dominaram o setor até 2019, mas foram entretanto ultrapassadas por uma empresa chinesa, contribuindo para o aumento significativo da quota da China ao longo da última década.

Na Europa, empresas e centros de investigação representam cerca de 20% das patentes, com foco na transformação de baterias usadas em matérias-primas para novos equipamentos. Apesar de um crescimento mais lento, o relatório indica que o continente tem bases sólidas para desenvolver um ecossistema robusto, apoiado por políticas públicas da União Europeia.

O relatório é acompanhado por novas ferramentas de análise desenvolvidas pela OEP, incluindo atualizações de plataformas digitais que permitem mapear tecnologias e identificar startups e instituições ativas no setor, reforçando o papel dos dados de patentes como instrumento de apoio à inovação e à tomada de decisão.

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