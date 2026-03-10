Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pedro Salomé estava numa conferência na Coreia do Sul, quando se apercebeu que do outro lado do mundo a discussão sobre o que podia ser feito com terrenos férteis já estava numa fase muito mais avançada.

Nos últimos anos, com o rápido crescimento da utilização de energia fotovoltaica vários agricultores e dones de terrenos têm enfrentado uma escolha complexa: rentabilizar os seus terrenos alugando/vendendo para implementação de painéis solares; ou tentar tirar recolher os frutos das plantações nas quais decidam apostar.

O conceito do agrovoltaico ou AgroPV vem tentar resolver este desafio, com o desenvolvimento de instruturas fotovoltaicas que podem ser integradas em campos agrícolas e contribuir para a autonomia energética dos mesmo. É nesta abordagem que a Pedro Salomé do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia e César Martins da Chemitek estão a trabalhar no âmbito da agenda da Aliança para a Transição Energética (ATE).

No primeiro episódio do podcast “Conversas com Boa Energia”, uma parceria entre a ATE e o The Next Big Idea, falaram dos principais desafios para a implementação desta tecnologia em Portugal, do papel que cada uma das organizações está a desempenhar no projeto e da evolução da utilização da energia fotovoltaica nos próximos anos.

