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A União Europeia está a reforçar a sua relação com a Gronelândia numa altura de crescente tensão em torno do futuro do território. Durante uma visita a Nuuk, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um pacote de 200 milhões de euros para investimentos na Gronelândia e assinou uma nova declaração conjunta com o primeiro-ministro groenlandês, Jens-Frederik Nielsen, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

A visita acontece depois de meses de pressão da administração de Donald Trump, que tem defendido repetidamente que os Estados Unidos precisam de assumir o controlo da Gronelândia por razões de segurança. Trump chegou a admitir a possibilidade de uma aquisição e, em setembro, afirmou que Washington iria agir sobre a ilha "quer eles gostem ou não", argumentando que, caso contrário, Rússia ou China poderiam assumir uma posição dominante no território.

Perante essa pressão, a mensagem de Bruxelas é de apoio à Gronelândia e à Dinamarca. "A Gronelândia pode contar com a UE", afirmou von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia acrescentou que o novo pacote criará "novas oportunidades" e permitirá uma presença europeia "forte e empenhada" na Gronelândia e no Ártico, considerando o território "um aliado estratégico e um amigo de confiança".

O apoio europeu não é apenas político. Os 200 milhões de euros serão aplicados em áreas como conectividade por satélite, energia renovável, matérias-primas críticas, habitação, turismo sustentável, educação, pescas e apoio a pequenas empresas. A UE pretende também aproximar projetos mineiros groenlandeses da indústria europeia, numa altura em que os recursos minerais do Ártico assumem uma importância crescente para as cadeias de abastecimento ocidentais.

A nova declaração conjunta aprofunda a cooperação entre a União Europeia, a Gronelândia e a Dinamarca. Bruxelas considera que a localização geográfica da ilha, os seus recursos naturais e o papel que desempenha na segurança do Ártico lhe conferem uma importância estratégica cada vez maior. A Comissão Europeia propôs ainda 530 milhões de euros para a Gronelândia no orçamento europeu de 2028-2034, mais do dobro do financiamento previsto para o atual período.

A posição europeia já tinha sido expressa de forma clara em janeiro, quando Ursula von der Leyen e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, declararam que a UE estava em "plena solidariedade com a Dinamarca e o povo da Gronelândia" e reafirmaram que a integridade territorial e a soberania são princípios fundamentais do direito internacional.

Do lado groenlandês, a mensagem também tem sido de defesa da própria identidade e do direito a decidir o futuro do território. Em janeiro, os líderes dos cinco principais partidos representados no Parlamento da Gronelândia afirmaram numa declaração conjunta. "Não queremos ser americanos, não queremos ser dinamarqueses; queremos ser groenlandeses.".

A questão ultrapassa, por isso, a ideia de uma simples compra de território. A Gronelândia é uma região autónoma do Reino da Dinamarca, tem cerca de 57 mil habitantes e saiu da Comunidade Económica Europeia em 1985. Ao mesmo tempo, a sua posição entre a América do Norte e a Europa, a presença militar norte-americana e as reservas de matérias-primas fazem da ilha um ponto estratégico no Ártico.

Trump tem justificado a ambição norte-americana sobretudo com argumentos de segurança e com a necessidade de impedir que Rússia ou China aumentem a sua influência no Ártico. Apesar de as tensões terem passado parcialmente para a via diplomática, as negociações entre Washington, Copenhaga e Nuuk continuam sem uma solução definitiva. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Mute Egede, confirmou na semana passada que o diálogo com os Estados Unidos continua.

Para a UE, a resposta passa por demonstrar que a Gronelândia não está isolada e que existem alternativas de cooperação para além da relação com os Estados Unidos. O investimento europeu surge assim como uma forma de reforçar a autonomia económica do território, garantir acesso a matérias-primas estratégicas e, ao mesmo tempo, afirmar a presença europeia numa região que se tornou central na disputa geopolítica entre grandes potências.

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