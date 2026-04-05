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“Atacámos o aeroporto Ben Gurion, na região de Telavive, bem como alvos militares vitais no sul de Israel”, confirmaram no sábado os Houthis, através da emissora Al Masirah, ligada aos rebeldes.

No sábado, o exército israelita anunciou ter detetado o lançamento de um míssil em direção a Israel a partir do Iémen e disse estar a tentar intercetá-lo.

“O exército israelita identificou o lançamento de um míssil do Iémen em direção ao território israelita e os sistemas de defesa aérea estão a ser ativados para intercetar a ameaça”, refere o exército, num comunicado.

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