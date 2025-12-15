Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo informação divulgada pela polícia, os corpos do casal foram descobertos no interior da habitação, após um alerta às autoridades. Os investigadores acreditam que Reiner e Singer foram esfaqueados e um membro da família está a ser interrogado, disse a mesma fonte, que pediu à agência de notícias Associated Press (AP) para não ser identificado, por não estar autorizado a falar sobre o caso publicamente.

Detetives da divisão de Roubos e Homicídios estão a investigar um "aparente homicídio" em casa de Reiner, disse Mike Bland, do Departamento de Polícia de Los Angeles.

Reiner foi por muito tempo um dos realizadores mais prolíficos de Hollywood, e o trabalho inclui alguns dos filmes mais memoráveis das décadas de 1980 e 1990, incluindo This is Spinal Tap (Isto É Spinal Tap), A Few Good Men (Uma questão de honra), When Harry Met Sally (Um amor inevitável) e The Princess Bride (A princesa prometida).

As autoridades sublinham que a investigação se encontra numa fase inicial e que mais informações serão divulgadas à medida que o inquérito avance.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.