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O Reading Rave nasceu com um objetivo simples: incentivar as pessoas a passarem mais tempo longe dos ecrãs através da leitura. Organizado pelo The Offline Club, o evento reúne centenas de participantes em espaços públicos para uma hora de leitura silenciosa, sem telemóveis e sem distrações, numa experiência coletiva que pretende desafiar os hábitos digitais e promover novas formas de ocupar o espaço público.

"O Reading Rave foi criado para inspirar as pessoas a passarem mais tempo offline no seu dia a dia. Muitas pessoas dizem-nos que gostavam de ler mais, mas que nunca conseguem encontrar tempo. Em vez disso, acabam por passar horas a fazer scroll no telemóvel sem sequer se aperceberem do tempo que passou", explicam Lilly Parla e Joëlle Hartog ao 24notícias.

Segundo as responsáveis, o conceito pretende-se minimalista. "O nosso Offline Reading Rave reduz tudo ao essencial: uma hora, um livro, sem telemóveis, em silêncio, sozinhos... mas juntos".

O caráter invulgar do evento resulta também da escolha dos sítios onde decorre. "O que o torna especial e lhe dá o espírito de uma 'rave' é o local. Não há música nem pista de dança. Em vez disso, reunimos desconhecidos à volta de uma paixão em comum. Neste caso, a leitura substitui a música. Costumamos dizer: 'Pode-se dançar sozinho, mas é muito mais divertido com outras pessoas. Porque não fazer o mesmo com a leitura?'".

"Em vez de escolhermos um local tranquilo e previsível, reunimo-nos em alguns dos espaços públicos mais movimentados da cidade. Ver centenas de pessoas a ler juntas no meio de uma praça é algo inesperado. Chama a atenção de quem passa e esperamos que incentive essas pessoas a parar por um momento, refletir e, quem sabe, até juntar-se a nós durante algum tempo", apontam.

"Um flash mob, mas em vez de dançar, toda a gente está a ler"

O Reading Rave é o formato mais curto promovido pelo The Offline Club, organização criada há pouco mais de dois anos e meio em Amesterdão e que conta atualmente com 19 "capítulos" na Europa e um em Bali. "O Reading Rave é o evento mais curto que organizamos, dura apenas uma hora e é totalmente gratuito. Gostamos de pensar nele como a forma mais acessível de conhecer o The Offline Club".

As responsáveis descrevem ainda o conceito como "quase como um flash mob, mas em vez de dançar, toda a gente está a ler", sublinhando que a iniciativa transforma uma atividade normalmente individual numa experiência partilhada. "Há algo muito especial em transformar uma atividade normalmente solitária numa experiência coletiva. A leitura torna-se uma experiência partilhada, criando um sentimento de comunidade sem que seja necessário conversar. Se no final quiser ficar a falar com a pessoa ao lado, fantástico! Se preferir simplesmente ir embora, também está tudo bem".

A dinâmica do evento é intencionalmente simples. Após uma breve apresentação do projeto, todos os participantes desligam os telemóveis em simultâneo antes de iniciarem uma hora de leitura. "As pessoas trazem mantas, almofadas ou cadeiras, instalam-se onde se sentirem mais confortáveis e passam uma hora inteira a ler, sem interrupções".

Quem não levar um livro pode recorrer a uma pequena seleção disponibilizada pela organização. No final, existe ainda a possibilidade de utilizar cartas de conversação para conhecer outros participantes, embora a socialização seja opcional.

Para Lilly Parla e Joëlle Hartog, a iniciativa pretende também mudar a forma como as pessoas olham para os espaços públicos. "Esperamos lembrar às pessoas que a leitura não precisa de acontecer apenas em casa".

"Normalmente associamos os espaços públicos ao movimento, às compras ou ao facto de estarmos constantemente a correr de um lado para o outro. Durante uma hora, transformamos uma das praças mais movimentadas de Lisboa numa sala de leitura ao ar livre", dizem.

"Passar tempo offline pode ser divertido, social e simples"

Além de proporcionar um momento de leitura, o Reading Rave procura despertar a curiosidade de quem passa. "Esperamos também inspirar quem passa por nós. Mesmo que alguém não se junte ao Reading Rave, ver centenas de pessoas a ler em silêncio desperta inevitavelmente curiosidade. Desafia a ideia de que toda a gente está constantemente agarrada ao telemóvel e lembra-nos que existem muitas outras formas de passar uma hora".

As organizadoras consideram que existe uma procura crescente por iniciativas de desconexão digital. "Ouvimos isso em praticamente todos os eventos que organizamos. As pessoas dizem-nos que passam mais tempo no telemóvel do que gostariam, que têm cada vez mais dificuldade em concentrar-se, que sentem falta de estar verdadeiramente presentes, de se sentirem como crianças outra vez, de serem criativas... e a lista continua".

Ainda assim, sublinham que o objetivo não é afastar completamente as pessoas da tecnologia. "É precisamente por isso que o The Offline Club não existe para dizer às pessoas que têm de abandonar completamente os seus telemóveis. Queremos mostrar que passar tempo offline pode ser divertido, social e simples. Quando as pessoas experimentam como se sentem após apenas uma hora offline, muitas percebem que é algo que gostariam de integrar na sua vida quotidiana."

A comunidade reúne participantes de diferentes nacionalidades e faixas etárias. "Mais de metade das pessoas que participam nos nossos eventos são portuguesas, a par de muitos internacionais e expatriados que vivem em Lisboa. As idades também são muito variadas, desde pessoas na casa dos vinte anos até participantes com mais de setenta anos".

Segundo as responsáveis, as motivações variam entre quem procura um momento de tranquilidade, quem pretende conhecer novas pessoas e quem aprecia simplesmente viver a experiência em conjunto com outros leitores.

O Reading Rave tem também registado um crescimento. "Cada Offline Reading Rave tem reunido mais pessoas do que o anterior e temos sentido um interesse crescente a cada edição", notam.

Para a terceira edição, a organização escolheu o Rossio, depois de as duas primeiras se terem realizado na Ribeira das Naus. "É um dos locais mais movimentados de Lisboa, o que o torna o cenário perfeito para inspirar o maior número possível de pessoas".

O evento decorrerá entre as 19h00 e as 20h00 de domingo, 5 de julho. A participação é gratuita, mediante bilhete disponível aqui.

Quanto ao futuro, garantem que o objetivo passa por continuar a levar o conceito a novos locais da cidade. "Uma das coisas de que mais gostamos no Reading Rave é o facto de praticamente qualquer espaço público se poder transformar temporariamente numa sala de leitura. Gostávamos muito de continuar a surpreender as pessoas levando o conceito a novos locais em Lisboa".

E deixam ainda uma ideia assumidamente ambiciosa: "Gostamos de brincar e dizer que um dia gostaríamos de fechar a Ponte 25 de Abril e enchê-la com milhares de pessoas a ler em conjunto. Pode parecer ambicioso, mas é exatamente esse tipo de imagem que representa aquilo que estamos a tentar mostrar: que passar tempo offline pode ser tão inspirador e contagiante como qualquer outro grande evento público", rematam.

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