O congressista Ted Lieu afirmou que Trump se sente “magoado” com a decisão do Supremo e está a “descontar sobre o povo americano”. Numa publicação na rede social X, Ted Lieu acrescentou que “estas tarifas temporárias serão contestadas judicialmente e os democratas irão eliminá-las quando expirarem”.

Gavin Newsom também criticou o anúncio, afirmando que “Donald Trump acaba de anunciar um NOVO IMPOSTO de 15% sobre o povo americano. Ele não se importa consigo”.

Por outro lado, o senador democrata John Fetterman afirmou à Fox News que mantém “uma mente aberta” sobre as tarifas de Trump e pediu ao presidente que trabalhe em conjunto com os legisladores. “Se pudermos usar estes tarifas para pressionar a China… eu votaria e apoiaria totalmente essas medidas”, disse, acrescentando que não compreende tarifas sobre aliados dos EUA.

Do lado republicano, o líder da maioria no Senado, John Thune, considerou que as tarifas podem ser “uma ferramenta importante e eficaz” para equilibrar a concorrência com empresas estrangeiras. Kevin Hassett, diretor do Conselho Nacional de Economia e conselheiro económico de Trump, afirmou à Fox News que o presidente “desde o início” tinha um plano alternativo caso o Supromo Tribunal invalidasse as tarifas, e que, apesar da decisão judicial, as taifas anteriores são “completamente defensáveis”. Kevin Hassett lamentou ainda que “os democratas tenham de se opor a Trump, aconteça o que acontecer”.

A decisão do Supremo Tribunal Corte foi aprovada por seis votos a três, num tribunal composto por nove juízes: seis nomeados por presidentes republicanos e três por presidentes democratas. Os três juízes liberais — Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan e Sonia Sotomayor — votaram contra as tarifas, sendo acompanhados por três juízes conservadores — Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch e John Roberts.

A nova taxa de 15% representa um novo capítulo na política das tarifas de Trump, evidenciando a sua estratégia de pressionar parceiros comerciais e aliados, mesmo diante de barreiras judiciais, e mantendo viva a polémica sobre os impactos dos impostos sobre os consumidores americanos e a economia global.

