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"O Irão está a tentar fazer refém a economia mundial no estreito de Ormuz. Não pode levar a melhor. Para tal, os parceiros apelaram hoje à reabertura imediata e incondicional do estreito e ao respeito pelos princípios fundamentais da liberdade de navegação e do direito do mar", declarou Yvette Cooper em comunicado no final do encontro.

Os países concordaram em "explorar medidas económicas e políticas coordenadas, tais como sanções, para pressionar o Irão caso o estreito permaneça fechado", acrescentou após a reunião, convocada pelo Reino Unido e que juntou mais de 40 países incluindo Portugal, representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Os países também concordaram em "aumentar a pressão diplomática" sobre o Irão. Este bloqueio é uma "ameaça direta à prosperidade mundial", sublinhou a chefe da diplomacia britânica.

A quase total paralisia do tráfego no estreito de Ormuz, por onde transita normalmente um quinto da produção mundial de petróleo, bem como de gás natural liquefeito e fertilizantes, está a ter um impacto económico mundial e provocou um forte aumento do preço dos produtos petrolíferos.

Na próxima semana, Londres vai organizar a uma reunião ao nível de "planeadores militares" a fim de examinar as opções para tornar o Estreito de Ormuz acessível e seguro à navegação após o fim das hostilidades.

Apenas alguns navios, essencialmente iranianos, dos Emirados Árabes Unidos, indianos, chineses e sauditas, continuam a transitar diariamente pelo estreito.

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