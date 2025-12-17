Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um investigador do Kerala, na Índia, lançou um alerta depois de descobrir que várias rãs da espécie Melanobatrachus indicus desapareceram, possivelmente devido à intervenção humana, escreve o The Guardian.

Conhecidas como rãs “galáxia”, estes pequenos anfíbios, do tamanho de uma ponta de dedo, são a única espécie da sua família e habitam sob troncos na floresta tropical dos Ghats Ocidentais. As suas manchas, frequentemente confundidas com sinais de veneno, funcionam, segundo os especialistas, como um modo de comunicação.

Rajkumar K P, investigador e bolseiro da Zoological Society of London (ZSL), encontrou sete exemplares desta espécie em 2020, antes da pandemia de Covid-19 impedir novas visitas. Posteriormente, quando regressou ao local, os animais tinham desaparecido e o seu habitat natural estava destruído e pisado.

De acordo com os guias locais, os fotógrafos de natureza reviravam os troncos em busca da espécie em perigo. Quando encontravam as rãs, capturavam-nas e colocavam-nas em locais escolhidos para melhor enquadramento fotográfico. Contudo, não utilizavam luvas, ignorando que estes anfíbios respiram através da pele e são extremamente sensíveis, pelo que podem acabar por morrer.

Apesar das buscas subsequentes no local, Rajkumar não conseguiu localizar mais nenhum exemplar da espécie e descreveu-se como “impotente” perante a injustiça.

Os responsáveis florestais tentam impedir a entrada destes grupos, mas, segundo Rajkumar, os fotógrafos utilizam autorizações de altos funcionários ou juízes para garantir o acesso aos locais protegidos.

