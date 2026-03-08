Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Comissão Eleitoral do Nepal confirmou no sábado que Balendra Shah, de 35 anos, obteve 68.348 votos contra 18.734 do antigo líder Sharma KP Oli. Esta eleição geral de quinta-feira foi a primeira desde os protestos violentos liderados por jovens que derrubaram o governo em setembro, colocando em confronto a velha guarda política e uma nova geração de candidatos, apoiados por eleitores da geração Z ávidos por mudança.

O partido de Balendra Shah, o Rastriya Swatantra Party (RSP), lidera atualmente a contagem dos assentos eleitos diretamente e mostra tendência para uma vitória expressiva. Também na votação proporcional, Shah está à frente segundo os resultados parciais da Comissão Eleitoral.

Balendra Shah, conhecido como Balen, integrou durante anos a cena do hip hop nepalês, destacando-se com o tema Balidan, sobre sacrifício, que soma milhões de visualizações no YouTube. Durante a campanha, afirmou querer ser “o candidato para todo o Nepal” e apoiou os protestos de jovens em setembro de 2025, criticando Oli e o sistema político do país.

O manifesto do RSP, divulgado em fevereiro, promete criar 1,2 milhões de empregos, reduzir a migração forçada, dobrar a economia do país em cinco anos e fornecer redes de proteção social, incluindo seguro de saúde.