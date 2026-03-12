Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma raposa vermelha, descrita como “astuta” pelas autoridades, embarcou clandestinamente num navio de carga e percorreu cerca de 3.400 milhas desde Southampton, no Reino Unido, até à cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde foi acolhida pelo Bronx Zoo, diz o The Guardian.

Ainda não se sabe como o mamífero macho conseguiu aceder ao navio, que transportava automóveis, para realizar a viagem transatlântica. A embarcação partiu do porto de Southampton, a 4 de fevereiro, e atracou no Porto de Nova Iorque e Nova Jérsia no dia 18 do mesmo mês, quando a presença inesperada da raposa foi finalmente detetada.

Diane J Sabatino, vice-comissária executiva do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, revelou na rede social X que os oficiais do porto descobriram o “astuto clandestino”. Após a deteção, especialistas em agricultura e vida selvagem colaboraram com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal, e com a autoridade de vida selvagem de Nova Jérsia, de modo a assegurar que o animal fosse colocado num ambiente adequado no Bronx Zoo.

O mamífero foi transportado para o zoo no dia seguinte à sua descoberta. Estima-se que a raposa tenha cerca de dois anos e pese aproximadamente cinco quilos.

Keith Lovett, diretor dos programas animais do Bronx Zoo, comentou que o animal “parece estar a adaptar-se bem” e reconheceu que a raposa “passou por muito” durante a sua inesperada jornada. Para garantir a sua saúde e bem-estar, o animal ainda irá passar por exames médicos adicionais antes de se encontrar uma residência definitiva para o longo prazo.

A raposa vermelha, cientificamente designada Vulpes vulpes, é uma espécie omnívora amplamente distribuída em várias regiões do mundo, incluindo a Europa, Ásia, América do Norte e algumas partes de África.

