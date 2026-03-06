Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os distritos de Lisboa e Leiria encontram-se sob aviso laranja até às 18h00 desta sexta-feira, devido a vento forte na faixa costeira e nas serras, com rajadas que podem atingir os 90 quilómetros por hora. Após esse período, o aviso passa para amarelo, mantendo-se até às 09h00 de sábado.

Também devido ao vento, os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo durante esta sexta-feira.

A previsão de queda de neve levou o IPMA a emitir aviso laranja para os distritos da Guarda e Castelo Branco até às 15h00, estendendo-se também a Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Coimbra e Braga até ao final da tarde.

O estado do mar é outro dos fatores de risco. Os distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra estão igualmente sob aviso laranja devido à forte agitação marítima até às 21h00, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

Já os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão sob aviso amarelo para o estado do mar, com previsão de ondas de quatro a cinco metros.

Segundo o IPMA, o aviso laranja é emitido quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo indica risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.