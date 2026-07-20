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Em perigo máximo estão os concelhos de Valpaços (Vila Real); Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Vinhais, Bragança, Mirandela, Miranda do Douro, Mogadouro e Alfândega da Fé (Bragança); Belmonte e Penamacor (Castelo Branco); Sabugal (Guarda); e Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

O IPMA colocou ainda mais de 80 concelhos em perigo muito elevado, abrangendo distritos como Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro. Outros 70 concelhos estão classificados em perigo elevado, cenário que deverá agravar-se a partir de terça-feira e manter-se pelo menos até ao fim de semana, com a subida generalizada das temperaturas.

O índice de perigo de incêndio rural do IPMA varia entre cinco níveis, de reduzido a máximo, e resulta da combinação de fatores como temperatura, humidade relativa, vento e precipitação nas últimas 24 horas.

Para esta segunda-feira, a previsão aponta para céu pouco nublado ou limpo, embora com nebulosidade matinal no litoral Norte, Centro e Alentejo, onde poderá ocorrer chuvisco. Nas serras do Alto Minho, prevê-se aumento temporário de nuvens e possibilidade de aguaceiros fracos durante a tarde. O vento será fraco a moderado do quadrante oeste, com formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais.

As temperaturas mínimas variam entre 14 graus na Guarda e 20 em Aveiro, enquanto as máximas oscilam entre 24 graus em Viana do Castelo e 32 em Évora, Beja, Faro, Castelo Branco e Bragança.

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