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Encontram-se hoje em perigo máximo os concelhos da Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco; Sardoal e Mação, em Santarém; Gavião, em Portalegre; Santiago do Cacém, em Setúbal; Serpa, Mértola, Castro Verde e Almodôvar, em Beja; e ainda Alcoutim, Loulé, Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro.

O IPMA alerta que o risco de incêndio rural deverá aumentar significativamente a partir de sexta-feira, podendo abranger metade ou mais do território continental com níveis de perigo máximo e muito elevado. O índice de risco é calculado com base na temperatura do ar, humidade relativa, intensidade do vento e precipitação registada nas 24 horas anteriores, variando entre cinco níveis, de reduzido a máximo.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, o instituto confirmou que está prevista uma subida acentuada das temperaturas a partir do fim de semana, com valores máximos a rondar os 40 graus em algumas regiões do continente. As temperaturas mínimas também deverão subir, com registo de noites tropicais, em que os termómetros não descem abaixo dos 20 graus em vários locais.

Apesar deste cenário, o IPMA sublinha que ainda existe incerteza quanto à intensidade, distribuição geográfica e duração do episódio de tempo quente, admitindo ajustamentos às previsões nos próximos dias, à medida que os modelos meteorológicos convergirem.

Para hoje, está previsto céu pouco nublado ou limpo no continente, com aumento de nebulosidade no interior durante a tarde e possibilidade de aguaceiros e trovoada. O vento deverá soprar fraco a moderado, sendo esperada nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e uma ligeira descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus em Leiria e os 22 graus em Portalegre, enquanto as máximas deverão oscilar entre os 22 graus em Aveiro e os 38 graus em Évora.

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