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Os vinhos resultam de parcelas específicas da Quinta Nova e são vinificados no edifício original de 1764, recentemente remodelado em 2023. A par do lançamento das novas colheitas, os Reserva surgem também com uma imagem renovada, inspirada na identidade da propriedade e na diversidade das suas 41 parcelas de vinha, distribuídas por diferentes altitudes, exposições solares e perfis de solo. Mais do que um exercício de rebranding, a nova apresentação simboliza uma mudança estratégica na forma como a Quinta Nova lê e expressa a sua origem.

Segundo Luísa Amorim, CEO da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, este lançamento representa “a concretização de um sonho” e uma etapa decisiva no posicionamento da gama Reserva. “Estes vinhos traduzem, com grande fidelidade, a essência das parcelas da Quinta Nova e todo o trabalho de viticultura desenvolvido ao longo de 26 anos. São o resultado de uma visão iniciada em 2000, quando decidimos plantar 50 hectares de vinha, hoje expressos em 41 parcelas muito distintas, num total de 85 hectares numa das zonas mais emblemáticas do Cima Corgo”, sublinha.

A responsável destaca ainda a importância da remodelação da adega histórica, construída apenas oito anos após a primeira demarcação do Douro. “Sempre soubemos que o clima estava a mudar e que a adaptação era inevitável. Hoje temos uma capacidade real de resposta a cada vindima, com circuitos de produção diferenciados e fermentações mais longas, calmas e precisas, parcela a parcela”, explica, apontando a instalação de 32 cubas de cimento como determinante para reforçar a frescura, a textura e a precisão aromática dos vinhos.

Do ponto de vista enológico, António Bastos afirma que os novos Reserva assumem um perfil mais equilibrado e elegante, pensado para a mesa e para a partilha. A vindima de 2024, mais fresca e clássica no Douro, permitiu obter tintos de maior finesse e textura, enquanto 2025, uma vindima precoce, foi decisiva para o Blanc de Noir Reserva, colhido cedo para preservar frescura, tensão e vibração. “A origem é a mesma. A atitude é nova”, resume.

A nova identidade visual dos Quinta Nova Reserva inspira-se na Capela de Nossa Senhora do Carmo, um dos símbolos mais marcantes da propriedade. Construída pelos antigos barqueiros do Douro num local conhecido como Penedo do Carmo — um dos troços mais perigosos do rio —, a capela representa fé, risco e resiliência. Essa memória histórica dá agora lugar a uma linguagem gráfica mais depurada e contemporânea, que procura aproximar os vinhos do consumidor atual sem romper com o património que lhes dá origem.

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