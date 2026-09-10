Já é conhecida a chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, dia 10 de setembro. Em jogo está um prémio máximo de 20 mil euros por mês, durante 30 anos.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A chave vencedora do EuroDreams é composta pelos números 3 - 6 - 12 - 24 - 38 - 40 e pelo Número de Sonho 4. Estão em jogo 20 mil euros por mês pagos durante 30 anos.
Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários