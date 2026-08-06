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A chave vencedora do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira é composta pelos números 3, 18, 22, 24, 26 e 33, acompanhados pelo número de sonho 2.

Quem joga fica habilitado ao prémio máximo do concurso, que corresponde ao pagamento de 20 mil euros por mês durante 30 anos.

A presente notícia não dispensa a consulta dos resultados oficiais no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

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