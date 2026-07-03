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O lançamento já está disponível na página oficial da quinta e em espaços selecionados, com um preço de venda ao público de 12 euros.

“Os dois lotes foram vinificados e estagiados separadamente. No caso do Fernão Pires, parte estagiou em ânfora de cerâmica e outra em barrica de carvalho francês, enquanto o Arinto seguiu igualmente um estágio dividido entre inox e madeira”, explica Marco Crespo, enólogo responsável pelo projeto.

Segundo o enólogo, esta abordagem permitiu trabalhar diferentes expressões da mesma colheita, dando maior precisão ao lote final e destacando o contributo da ânfora. “A ânfora surge como um elemento diferenciador deste lançamento, contribuindo para uma maior definição aromática e para uma expressão mais direta do vinho”, refere.

Com 12% de teor alcoólico, o Branco 2025 apresenta-se como um vinho de perfil leve e gastronómico, pensado para acompanhar pratos de verão como peixe grelhado, marisco ou sushi, mas também para consumo em contextos mais informais.

Para além da componente enológica, a Quinta do Sampayo sublinha a aposta em práticas de agricultura regenerativa e numa filosofia de produção de baixo impacto ambiental. Essa preocupação estende-se ao packaging, com recurso a uma garrafa de menor peso, rótulo em papel reciclado e rolha natural, numa lógica de redução da pegada ecológica ao longo de toda a cadeia de produção.

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