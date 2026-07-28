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Na Quinta do Quetzal, na Vidigueira, o vinho é apenas o ponto de partida para uma experiência que pretende dar a conhecer todas as dimensões do Alentejo. A propriedade situada nas encostas da Serra do Mendro renovou a sua oferta de enoturismo, juntando vinho, gastronomia, arte contemporânea e paisagem num programa pensado para diferentes perfis de visitantes.

Mais do que uma simples visita à adega ou uma prova de vinhos, a Quinta do Quetzal propõe experiências que procuram revelar a identidade do projeto e a ligação ao território alentejano.

“O vinho é o coração da Quinta do Quetzal, mas aquilo que queremos proporcionar é muito mais do que uma prova. Cada experiência foi desenhada para mostrar a ligação entre o território, a vinha, a gastronomia, a arte e as pessoas que dão vida ao projeto”, afirma Reto Jorg, administrador da Quinta do Quetzal.

A nova programação inclui diferentes percursos pelo universo dos vinhos Quetzal e Arte. Para quem quer conhecer a marca pela primeira vez, a experiência Quetzal Wine & Tapas inclui uma visita guiada à adega e à cave de vinhos, uma prova comentada de quatro referências da casa e uma seleção de produtos regionais, como queijos, enchidos e o tradicional pão da Vidigueira.

Já a experiência Quetzal White & Red Collection propõe uma descoberta mais aprofundada do portefólio da Quinta, com uma prova de sete vinhos representativos da diversidade da produção, acompanhada por produtos regionais e uma visita ao Centro de Arte.

Para os apreciadores mais experientes, a proposta Quetzal Expert permite uma prova personalizada de oito vinhos de gamas superiores, incluindo espumantes, rosés, reservas, vinhos de família e fortificados. A experiência é conduzida pelo sommelier João Santos, que acompanha a degustação com explicações sobre castas, técnicas de vinificação e harmonizações.

A experiência mais completa é Da Vinha ao Copo, um percurso que passa pela propriedade, adega, cave onde os vinhos estagiam ao som de música clássica, vinhas e termina com uma prova comentada e um almoço harmonizado no restaurante panorâmico da Quinta.

A oferta da Quinta do Quetzal vai além do vinho e inclui também experiências gastronómicas. O Quetzal Picnic convida os visitantes a desfrutar de um piquenique preparado pelo chef João Mourato em diferentes espaços da propriedade, entre vinhas, pinheiros ou na horta. Os cestos incluem especialidades regionais acompanhadas por um vinho Quetzal Colheita, numa experiência pensada para aproveitar a paisagem alentejana de forma descontraída.

A programação inclui ainda momentos de aprendizagem, com workshops dedicados à gastronomia e ao vinho. No Workshop com o Chef, João Mourato partilha técnicas e receitas da cozinha alentejana numa sessão prática que termina com a degustação dos pratos preparados pelos participantes, acompanhados por vinhos selecionados pelo sommelier João Santos.

Já o Workshop Prova de Vinhos apresenta uma introdução à prova técnica, explorando aromas, sabores, estruturas e diferentes perfis vínicos através da degustação comentada de oito referências da Quinta do Quetzal.