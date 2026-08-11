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A Quinta do Crasto vai realizar uma série de três jantares vínicos exclusivos, limitados a 20 participantes, que permitirão conhecer de perto a história, os vinhos e as pessoas ligadas à propriedade duriense. A primeira sessão está marcada para 20 de agosto, seguindo-se outras duas em setembro e outubro.

A Quinta do Crasto vai abrir as portas da sua casa de família para uma experiência vínica que pretende aproximar os participantes da história e da produção da propriedade. A iniciativa inclui três jantares, cada um com menus e seleções de vinhos diferentes.

A primeira edição realiza-se a 20 de agosto e contará com uma seleção de vinhos do Douro e do Porto, incluindo referências da Quinta do Crasto e colheitas especiais. O jantar terá lugar entre a centenária casa de família e o terraço panorâmico com vista para o vale do Douro.

A iniciativa contará com a presença de membros da família Roquette e de elementos das equipas de viticultura, enologia e enoturismo. Na primeira sessão estarão Miguel Roquette, administrador da Quinta do Crasto, Tiago Nogueira, responsável pela viticultura, a enóloga Cátia Barbeta e Gilberto Rodrigues, diretor de turismo.

Os convidados poderão conhecer as histórias por trás dos vinhos, colocar questões e ouvir relatos sobre a propriedade, a produção vitivinícola e a relação da família com o Douro.

A Quinta do Crasto está na família de Leonor e Jorge Roquette há mais de um século. A propriedade integra a paisagem do Douro classificada como Património Mundial pela UNESCO.

Depois da primeira sessão, os jantares repetem-se a 24 de setembro e 22 de outubro, com diferentes menus, vinhos e convidados da equipa da Quinta do Crasto.

Cada jantar está limitado a 20 participantes, com o objetivo de manter um ambiente mais próximo e informal. O preço é de 175 euros por pessoa e requer marcação prévia.

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