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A Royal Oporto está a mudar a sua identidade aos 270 anos da Real Companhia Velha, numa tentativa de aproximar o Vinho do Porto de consumidores mais jovens e de novas ocasiões de consumo. Em entrevista ao 24notícias, Diogo Brito e Faro, diretor de marketing da marca, explica uma estratégia que procura conciliar a tradição do Douro com uma linguagem mais contemporânea.

A mudança não se limita às novas garrafas ou aos rótulos. Segundo Diogo Brito e Faro, a Royal Oporto repensou "o posicionamento, a arquitetura da gama, os públicos, a linguagem e a forma como a marca se apresenta nos diferentes mercados".

"Não queríamos simplesmente modernizar uma garrafa ou uma identidade gráfica", afirma o diretor de marketing, salientando que. o objetivo é tornar "270 anos de experiência e mestria relevantes para os consumidores de hoje e de amanhã".

A estratégia pretende reforçar a posição da Royal Oporto no segmento premium, mas sem desligar a marca das suas origens. "A ambição é ocupar de forma mais clara esse espaço entre património e contemporaneidade", diz Diogo Brito e Faro, acrescentando que a marca quer reforçar "a desejabilidade e a dimensão premium" sem perder "a sua origem, o Douro e o conhecimento acumulado ao longo de quase três séculos".

A mudança acontece num contexto em que as gerações mais jovens estão a consumir menos álcool e, simultaneamente, os consumidores que mantêm esse consumo revelam uma maior preocupação com qualidade, origem e experiência.

Para Diogo Brito e Faro, esta realidade obriga o setor a encontrar novas formas de comunicar o Vinho do Porto. "Um dos desafios do Vinho do Porto é comunicá-lo mais e melhor, de modo a chegar a mais pessoas e que os consumidores percebam a versatilidade do mesmo", diz.

O diretor de marketing identifica dois comportamentos distintos. "Há consumidores seletivos, que bebem com menor frequência, mas que valorizam cada vez mais qualidade, origem, experiência e significado", diz, referindo que "há consumidores que nunca olharam para esta categoria e que poderão passar a fazê-lo se a comunicação lhes chegar".

A coquetelaria surge, por isso, como uma das apostas para aproximar a categoria de novos públicos. "Trabalhar o Vinho do Porto na coquetelaria é mais do que um desafio, é uma oportunidade", afirma.

A intenção não é substituir os momentos tradicionais de consumo, mas acrescentar-lhes novas possibilidades. "Queremos valorizar a qualidade e o carácter dos nossos vinhos premium, mas também mostrar que o Vinho do Porto pode ter lugar em contextos muito diferentes", explica.

"O nosso objetivo é baixar essa barreira de entrada sem banalizar o produto" Diogo Brito e Faro, diretor de marketing da Royal Oporto

Um grande Tawny envelhecido pode continuar a ser "apreciado com tempo", enquanto um Fine White ou um Ruby podem ser apresentados "de forma mais descontraída". Para Diogo Brito e Faro, esse equilíbrio entre diferentes ocasiões é essencial para o futuro da categoria. "É esse equilíbrio entre premiumização e alargamento das ocasiões de consumo que estamos a trabalhar", resume.

Baixar a barreira de entrada sem banalizar

A perceção que os consumidores mais jovens têm do Vinho do Porto é apontada como um dos principais obstáculos à expansão da categoria.

"Para muitos consumidores mais jovens, o Vinho do Porto continua associado a códigos relativamente formais, a ocasiões muito específicas ou até a gerações anteriores", explica o responsável de marketing da Royal Oporto.

A complexidade do produto também pode funcionar como uma barreira para quem não está familiarizado com a categoria. "É também uma categoria rica e complexa, o que é extraordinário para quem a conhece, mas pode ser intimidante para quem está a entrar pela primeira vez."

A resposta passa por simplificar a relação com o consumidor, sem desvalorizar o vinho. "O nosso objetivo é baixar essa barreira de entrada sem banalizar o produto."

A marca pretende fazê-lo através de "contextos mais espontâneos, sociais e contemporâneos", novas formas de servir, cocktails e uma linguagem visual mais próxima das gerações Z e Millennials.

É neste contexto que surge o universo Lifestyle, onde referências como Fine Ruby, Fine Tawny, Fine White, Rosé e Extra Dry White assumem uma expressão particular.

royal oporto créditos: DR

Três universos para reorganizar a gama

O novo posicionamento da Royal Oporto divide a oferta em três universos: Prestige, Personal e Lifestyle. A segmentação pretende facilitar a leitura da gama e relacionar cada vinho com diferentes perfis de consumidor e momentos de consumo.

Mas a estratégia não implica necessariamente uma corrida a novos produtos destinados exclusivamente aos consumidores mais jovens. "Temos já uma base de produtos excelente e, nesta fase, o desafio não é reinventar o portefólio, mas criar razões para descobrir e experimentar aquilo que já fazemos muito bem", explica Diogo Brito e Faro.

"Trabalhar o Vinho do Porto na coquetelaria é mais do que um desafio, é uma oportunidade"

O responsável recorre ao exemplo de outras marcas históricas para justificar a abordagem. "Há bons exemplos de marcas centenárias que ganharam enorme relevância junto de novas gerações não por mudarem radicalmente o produto, mas por encontrarem novos códigos de comunicação, novos rituais e novas ocasiões de consumo", diz.

A ideia é aplicar essa lógica à Royal Oporto. "Perceber melhor as qualidades de cada vinho, construir uma narrativa mais apelativa à sua volta e mostrar que um Fine White, um Ruby ou um Tawny podem ter muito mais lugar na vida contemporânea do que muitos consumidores imaginam."

A inovação não está, contudo, afastada. "A inovação continuará a fazer parte da marca sempre e quando fizer sentido", afirma.

Novo design com menos vidro e plástico

O rebranding implicou também a criação de novas garrafas, desenvolvidas por uma agência britânica e produzidas numa fábrica francesa especializada em vidro de luxo.

O investimento total não é divulgado. "Preferimos não divulgar valores de investimento, mas foi naturalmente uma aposta muito relevante e transversal para a Real Companhia Velha", revela Diogo Brito e Faro.

O projeto envolveu estratégia de marca, novas garrafas, packaging, produção industrial e conteúdos de comunicação, além da implementação progressiva nos diferentes mercados.

A renovação foi também utilizada para reduzir o impacto ambiental das embalagens. "O projeto de renovação da marca Royal Oporto ultrapassou a dimensão estética", sublinha o diretor de marketing.

Os novos modelos de garrafa standard e premium têm menos peso, o que permitirá, segundo a empresa, reduzir em cerca de 15 toneladas a quantidade de vidro utilizada já em 2026.

Também houve alterações nos restantes componentes das embalagens. A marca passou a utilizar bartops rewood, um composto à base de madeira reciclada e polímeros 100% recicláveis, enquanto as cápsulas passaram a ser feitas de alumínio complexo.

"Procurou-se, neste projeto, reduzir o impacto ambiental, diminuir a utilização de recursos e promover a economia circular ao longo de toda a cadeia de produto", explica Diogo Brito e Faro.

Diogo Brito e Faro, créditos: Diogo_Brito_e_Faro_Dir.Marketing

Rebranding não significa aumento automático dos preços

Apesar da dimensão do projeto, a Royal Oporto não pretende repercutir diretamente o investimento no preço dos vinhos.

"Não estamos a trabalhar este projeto numa lógica de repercutir de forma direta ou automática o investimento do rebranding no consumidor", esclarece o responsável.

Os preços continuarão a depender "da qualidade e categoria de cada vinho, do seu envelhecimento, do mercado e do respetivo posicionamento".

A intenção é aumentar o valor percebido da marca no longo prazo. "O objetivo da nova imagem é reforçar a perceção de valor de Royal Oporto a longo prazo, não criando artificialmente um aumento de preço."

"Vemos o património como matéria-prima para construir o futuro"

A principal dificuldade do projeto está, contudo, na necessidade de modernizar sem perder a identidade construída ao longo de 270 anos.

A Real Companhia Velha é a empresa mais antiga de Portugal, e esse património continua a ser apresentado como um dos principais ativos da Royal Oporto. Para Diogo Brito e Faro, não existe uma oposição entre preservar a história e adaptar a marca.

"Não vemos o património como algo que tenha de ser protegido do presente. Vemos esse património como matéria-prima para construir o futuro", afirma.

Há, no entanto, elementos que não podem ser alterados. Entre eles estão "a origem, o Douro, a qualidade dos vinhos, a arte do blending, o conhecimento acumulado".

Outros elementos podem acompanhar a mudança dos consumidores: "Há códigos que podem e devem evoluir: o design, a linguagem, os canais, as ocasiões de consumo e a forma como contamos essas histórias."

É dessa ideia que nasce a assinatura "Blending of Stories". "Uma marca com 270 anos não tem apenas uma história para contar, mas sim ser o lugar onde histórias, pessoas, gerações e experiências diferentes se encontram", explica o diretor de marketing.

A estratégia resume-se, segundo Diogo Brito e Faro, numa mudança de perspetiva sobre o património. "Honrar o passado não significa reproduzi-lo, significa perceber aquilo que o tornou valioso e garantir que continua a ter significado no futuro."

Uma marca para diferentes gerações

Para os próximos anos, a Royal Oporto não estabelece como prioridade apenas o crescimento das vendas. A ambição passa por consolidar uma marca capaz de chegar a diferentes consumidores sem perder coerência.

"Esperamos sobretudo construir uma marca mais forte e consistente, capaz de falar com diferentes gerações e ocasiões de consumo e de criar mais valor para a categoria", afirma.

O responsável rejeita uma lógica de crescimento a qualquer preço. "Mais do que procurar crescimento a qualquer custo, queremos crescimento sustentável."

A nova Royal Oporto pretende, assim, manter a ligação à história e ao Douro, mas apresentar o Vinho do Porto através de códigos que possam ser reconhecidos por consumidores que não cresceram com a mesma relação com a categoria.

"Queremos uma marca cada vez mais reconhecida pela qualidade dos seus vinhos, pela sua história e pela forma contemporânea como os apresenta", conclui Diogo Brito e Faro, em entrevista ao 24notícias.

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