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O limite da taxa de esforço passou de 50% para 45%, a margem dos bancos para aprovar exceções foi reduzida para metade e foram definidos prazos máximos de crédito em função da idade. Ao mesmo tempo, terminou a exceção que permitia financiar a totalidade do imóvel a quem vendesse uma casa própria.

Os dados de agosto mostram diferenças entre os compradores mais jovens e os restantes. Entre quem tem menos de 35 anos, a taxa de esforço média atingiu 33,7% e o rácio de financiamento chegou aos 88,4%, com uma entrada média de 31.414 euros. Nos compradores com 35 ou mais anos, a taxa de esforço média foi de 23,9%.

Para Rita Sogalho, Team Leader de Crédito Habitação do ComparaJá, as dificuldades sentidas pelos compradores nem sempre estão diretamente relacionadas com o rendimento. "As pessoas chegam a pensar que o problema é ganharem pouco, e na maior parte dos casos não é", afirma, apontando antes para a importância de perceber "o que o banco vai contar como encargo, o que vai aceitar como entrada e a partir de que ponto a idade limita o prazo".

Neste contexto, o ComparaJá disponibilizou um quiz gratuito de nove perguntas que pretende indicar, em menos de dois minutos, quais poderão ser os principais obstáculos ao acesso ao crédito à habitação. A ferramenta não solicita dados pessoais para apresentar o resultado e pode ser utilizada por compradores individuais ou casais.

Segundo a empresa, o questionário não constitui uma simulação de prestação nem uma decisão de crédito, mas reúne questões semelhantes às colocadas pelos bancos numa primeira reunião com um potencial cliente.

Os dados divulgados pelo ComparaJá apontam ainda para um fosso entre gerações, que a empresa associa ao número de anos que cada grupo teve para juntar dinheiro antes da subida dos preços das casas.

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