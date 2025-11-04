Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O centro funciona agora de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 15h30, e aos sábados, entre as 11h00 e as 16h30.

No primeiro sábado de cada mês, o CROA promove visitas guiadas às suas instalações, com apresentação das suas valências e do trabalho desenvolvido pela equipa.

Tanto as visitas guiadas como as adoções requerem marcação prévia através do email adocaoanimal@cm-porto.pt, do telefone 228 349 490 ou da Linha Porto (220 100 220).

As adoções são gratuitas e incluem identificação eletrónica, desparasitação, vacinação obrigatória e esterilização.

Em funcionamento desde 2020, o CROA dedica-se à recolha e cuidado de animais errantes, promovendo uma adoção responsável que permita libertar espaço para acolher novos animais em necessidade.

