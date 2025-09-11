Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nascido e criado em Prospect Heights, nos subúrbios de Chicago, num lar politicamente moderado, Charlie Kirk despertou para o conservadorismo durante a presidência de Barack Obama, influenciado pela crise financeira de 2008 e pelo resgate dos bancos.

Foi escuteiro, chegando a atingir o posto de "Eagle Scout", e no liceu destacou-se como um jovem conservador vocal, participando em campanhas políticas e protestos estudantis.

Em 2012, com apenas 18 anos, fundou a Turning Point USA com Bill Montgomery, com o objetivo de mobilizar estudantes conservadores e combater a influência de grupos liberais nos campus universitários.

Mais tarde, expandiu a rede com a Turning Point Action, dedicada a advocacia política, e a Turning Point Faith, voltada para a mobilização de eleitores cristãos.

Kirk ganhou notoriedade como autor, orador e apresentador de rádio. Foi o orador mais jovem na Convenção Nacional Republicana de 2016, participou nas campanhas de Donald Trump Jr e liderou a mobilização de jovens para a campanha de reeleição de Trump em 2020.

Organizou eventos para reforçar a participação de jovens eleitores, ao mesmo tempo em que promovia políticas anti-imigração, críticas à ciência climática e programas de diversidade, e visões conservadoras combinadas com o evangelismo cristão.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O influencer era também conhecido pelas posições controversas, incluindo homofobia, islamofobia, negação da crise climática e críticas ao movimento pelos direitos civis. Defendia uma fusão explícita entre política e fé, citando a ideia de uma “batalha espiritual” entre o Ocidente e ideologias liberais ou marxistas.

Era um defensor ativo da política de posse de armas dos Estados Unidos, rejeitando um maior controlo nesta área.

"Vale a pena ter um custo de, infelizmente, algumas mortes por armas de fogo todos os anos, para que possamos ter a Segunda Emenda para proteger os nossos outros direitos concedidos por Deus... É um acordo prudente”, disse durante uma aparição no campus da Awaken Church em Salt Lake City, a 5 de abril de 2023.

Entre as suas posições controversas, destacam-se também as suas opiniões sobre o aborto. Charlie Kirk era abertamente "pró-vida" e chegou mesmo a considerar que abortar era "pior que o Holocausto".

Kirk casou-se em 2021 com Erika Frantzve, apresentador de um podcast, empresária e ex-miss Arizona. O casal teve dois filhos, uma filha em 2022 e um filho em 2024.

Até à sua morte, manteve uma presença ativa nas redes sociais e nos media, usando plataformas como Instagram, YouTube e TikTok para divulgar as suas ideias e confrontar críticos, consolidando-se como uma das vozes mais influentes e polarizadoras da direita jovem americana.