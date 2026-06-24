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A exposição está dividida em 12 secções, organizadas por datas e temas, que percorrem a vida da atriz norte-americana. No Colombo estão mais de 100 objetos que pertenceram a Marilyn Monroe, como fotografias privadas, desenhos, maquilhagem, vestidos, malas e até utensílios de cozinha. A mostra conta ainda com uma sala multimédia, onde se veem imagens de vários momentos mediáticos e privados da atriz.

“Mais do que a raridade das peças que mostramos nesta exposição, o grande objetivo é dar a conhecer a mulher por trás do mito”, afirmou ao 24notícias Astrid Sauer, CEO da State of the Art e responsável pela exposição. “Ao contrário do que se pensa, Marilyn foi uma pessoa muito inteligente. Lia muito e, quando morreu aos 36 anos, tinha mais de 400 livros na biblioteca. Eram livros complexos e de temas intelectuais, desde política, direitos americanos ou poesia”.

Marilyn Monroe teve “uma infância atribulada”. Passou parte da infância e da adolescência em orfanatos porque a mãe sofreu de esquizofrenia e acabou por casar cedo para fugir a esta realidade. Casou mais duas vezes e sonhou em constituir família, mas não teve filhos.

No plano profissional, começou a carreira como modelo e conquistou a fama enquanto atriz. Marilyn Monroe foi a primeira mulher a abrir uma produtora, a primeira a negociar direitos de aprovação e não deixou de lado a luta por melhores condições salariais. “Abriu um caminho para todas as atrizes mulheres, foi muito feminista”, garante Astrid Sauer.

Os objetos expostos pertencem a Ted Stampfer, que começou a colecionar em 1999. A coleção tem mais de 1500 peças e é considerada a maior coleção privada do mundo dedicada à atriz e modelo.

Além de Lisboa, estão disponíveis exposições na Áustria e nos Países Baixos.

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