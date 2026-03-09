Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mojtaba, nascido em Mashhad em 1969, dez anos antes da Revolução Islâmica, já era apontado como forte candidato ao mais alto posto do regime, apesar de nunca ter ocupado cargos governativos formais. É descrito como especialista nos “jogos de bastidores” e figura influente nos corredores do poder.

Segundo uma biografia oficial do pai, Mojtaba presenciou episódios traumáticos da oposição ao xá Mohammad Reza Pahlavi, quando a polícia secreta SAVAK invadiu a residência familiar, espancou o progenitor e levou-o preso, sendo contado aos filhos que o pai tinha ido de férias.

Durante a Guerra Irão-Iraque na década de 1980, Mojtaba integrou o batalhão Habib ibn Mazahir, da Guarda Revolucionária, experiência que lhe permitiu construir uma base de influência dentro dos serviços secretos iranianos. Com a ascensão de Ali Khamenei a líder supremo em 1989, Mojtaba e a família passaram a gerir vastos ativos e empresas estatais do país.

Documentos diplomáticos norte-americanos publicados pela Wikileaks descrevem Mojtaba como "o poder por trás da cortina", alegando que teria colocado o telefone do pai sob escuta e formado uma rede própria de apoio no interior do regime. Para analistas norte-americanos, Mojtaba é visto como um gestor capaz, enérgico e com potencial para suceder parcialmente ao pai.

Nos últimos anos, Mojtaba trabalhou de perto com a Guarda Revolucionária, incluindo comandantes da Força Quds e do Basij, grupo voluntário responsável pela repressão violenta de protestos, segundo o Departamento do Tesouro dos EUA. Em 2019, foi alvo de sanções norte-americanas, acusado de fomentar "ambições regionais desestabilizadoras" e reprimir dissidentes internos.

Além da influência militar e política, Mojtaba esteve ligado à eleição do presidente de linha-dura Mahmoud Ahmadinejad em 2005 e à contestada reeleição de 2009, que desencadeou o Movimento Verde. O novo líder supremo sofreu perdas pessoais nos ataques que mataram o pai: perdeu a mãe, um filho e a esposa, Zahra Adel.

A ascensão de Mojtaba Khamenei marca uma nova fase na liderança iraniana, reforçando a presença de figuras estreitamente ligadas à Guarda Revolucionária no topo do poder e levantando questões sobre a continuidade da política interna e regional do Irão.

