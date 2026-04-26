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Um homem armado foi detido este sábado à noite após entrar no hotel onde decorria o tradicional jantar de correspondentes da Casa Branca, em Washington, num incidente que levou à suspensão do evento e à retirada do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O suspeito foi identificado como Cole Allen, de 31 anos, natural da Califórnia. Imagens divulgadas após a detenção mostram-no imobilizado pelas forças de segurança, deitado no chão do hotel Hilton, onde decorria a cerimónia.

Segundo Donald Trump, o homem transportava várias armas, incluindo “uma espingarda de caça, uma pistola e uma faca”. Ainda assim, o Presidente sublinhou que o suspeito não chegou a aproximar-se da sala principal do evento. “Nem de longe se tinha aproximado das portas do salão de baile”, afirmou.

De acordo com informações avançadas pela agência Associated Press, Cole Tomas Allen é professor numa escola em Torrance, no sul da Califórnia, e tinha sido recentemente distinguido como “professor do mês”. Dedicava-se a programas educativos personalizados para alunos com desempenhos extremos.

O suspeito tem formação académica na área da engenharia e das ciências da computação, tendo estudado no Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), onde concluiu uma licenciatura em engenharia em 2017 e um mestrado em ciência da computação em 2025. Paralelamente à atividade docente, desenvolvia videojogos.

As autoridades confirmaram que Cole Allen foi acusado de agressão e posse ilegal de armas de fogo. Não há, para já, indícios de que tenha atuado com cúmplices, nem são conhecidas as motivações do ataque. De acordo com a CBS, o objetivo do atirador seria membros do governo e não Donald Trump.

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