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Bernie Ecclestone, uma importante figura da Fórmula 1, foi detido esta segunda-feira, 7 de setembro, no Aeródromo de Tires, em Cascais. A detenção ocorreu logo depois de o empresário britânico ter aterrado no seu jato particular, um Dassault Falcon 7X avaliado em cerca de 40 milhões de euros, durante uma operação de fiscalização de rotina conduzida pela Divisão Aeroportuária da PSP, avança o Correio da Manhã. Terá sido nessa altura que as autoridades encontraram na sua posse uma caçadeira, o que motivou a detenção. Até ao momento não é claro se Ecclestone será presente a um juiz ou se o processo seguirá antes por via da constituição como arguido; também a Autoridade Tributária e Aduaneira terá sido chamada a intervir, sem que se tenha pronunciado oficialmente.

Ecclestone e a mulher, a brasileira Fabiana Flosi (atual vice-presidente da FIA para a América do Sul), compraram há relativamente pouco tempo uma mansão na Quinta da Marinha, em Cascais, uma das zonas mais caras do país, por um valor à volta dos 40 milhões de euros, naquele que terá sido um dos maiores negócios privados de sempre no mercado imobiliário português. Mas a relação de Bernie com Portugal é mais antiga, em 1984, teve um papel decisivo no regresso da Fórmula 1 ao calendário português. Atualmente divide o seu tempo entre a Suíça, Portugal e o Brasil, onde tem uma propriedade em Amparo, no interior de São Paulo.

Esta não é a primeira vez que é detido por voar com armas, em maio de 2022, quando Ecclestone foi detido no aeroporto de Viracopos, em Campinas (Brasil), depois de uma pistola calibre 32 (sem munições nem documentação) ter sido detetada na sua bagagem durante o raio-x. Na altura, pagou fiança de 6 mil reais e seguiu viagem de avião particular para a Suíça. O próprio admitiu desconhecer que a arma estava na mala.

Fuga ao fisco e outros problemas com a justiça

Em outubro de 2023, Ecclestone declarou-se culpado de fuga ao fisco perante a Justiça britânica, por não ter declarado ao fisco (HMRC) ativos de cerca de 400 milhões de libras mantidos em contas em Singapura. Foi condenado a 17 meses de prisão, pena suspensa por dois anos devido à idade avançada, e teve de pagar mais de 652 milhões de libras (cerca de 758,8 milhões de euros) em compensação, referente a 18 anos de impostos em falta. O juiz do caso considerou a infração grave, mas teve em conta a idade e o facto de ser réu primário. Este não foi o único problema judicial do género: em 2013, Ecclestone pagou 100 milhões de euros para encerrar um processo na Alemanha, no qual era acusado de suborno a um antigo responsável bancário, no âmbito da negociação dos direitos de transmissão televisiva da F1.

Ecclestone é também um dos visados numa ação judicial movida pelo ex-piloto brasileiro Felipe Massa, relativa ao título mundial de 2008, ano em que Lewis Hamilton foi coroado campeão à frente de Massa por apenas um ponto. O processo, apresentado em 2024 na Justiça britânica contra a FIA, a Formula One Management e o próprio Ecclestone, tem como pano de fundo o chamado "Singapuragate": o acidente provocado deliberadamente por Nelson Piquet Jr. no GP de Singapura de 2008, para beneficiar o colega de equipa Fernando Alonso. Massa alega que Ecclestone e Max Mosley (então presidente da FIA) sabiam da intencionalidade do acidente ainda antes da cerimónia de entrega de prémios desse ano, e que Ecclestone terá persuadido Piquet a não revelar publicamente o que se tinha passado. O pedido de indemnização pode chegar a mais de 900 milhões de reais. Curiosamente, o próprio Ecclestone já veio a público apoiar a decisão de Massa de recorrer aos tribunais, e disse que preferia deixar um juiz decidir objetivamente o que é certo e errado.

O património de Ecclestone é hoje estimado pela Forbes em cerca de 2,9 mil milhões de dólares, bem menos do que os 4,2 mil milhões estimados em 2014, quando ainda comandava a categoria. Em 2025, vendeu a sua coleção de 69 carros históricos de Fórmula 1, acumulada ao longo de mais de 50 anos e avaliada em cerca de 500 milhões de libras , a Mark Mateschitz, herdeiro austríaco da Red Bull, que prometeu preservar a coleção e torná-la acessível ao público.

Nascido em 1930, numa família humilde de Suffolk, Ecclestone fez fortuna primeiro no negócio de peças de motas e depois no automobilismo, tendo sido dono das equipas Connaught e Brabham antes de se tornar, em 1978, o homem forte da Fórmula 1 através da FOCA (Associação de Construtores de Fórmula 1). Nas décadas seguintes, negociou os direitos televisivos da competição e transformou-a num negócio global multimilionário, mantendo-se no comando até 2017, quando vendeu os direitos comerciais à Liberty Media. É considerado uma figura incontornável e conhecida por ser controversa da história do desporto motorizado.