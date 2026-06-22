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Andy Burnham está no centro da política britânica, após vencer as eleições intercalares (byelection), no círculo de Markerfield, no norte de Inglaterra. O presidente da Câmara de Manchester garantiu o lugar em Westminster e está na linha para puder ser o próximo sucessor de Keir Starmer.

A oportunidade surgiu depois de Josh Simons, deputado trabalhista de Markerfield, ter renunciado ao mandato, abrindo caminho para a candidatura de Burnham. Como revela a BBC, a manobra foi interpretrada por analistas como parte de uma estratégia organizada pelos apoiantes de Burnham dentro do partido criarem uma alternativa à liderança de Starmer.

Segundo François Valentin, num artigo publicado no substack Persuasion de Yascha Mounk, o presidente de Manchester entra em Westminster com o rótulo de "político mais popular do Reino Unido". De acordo com sondagens recentes, cerca de 35% dos britânicos tem uma opinião favorável do agora deputado, valor que duplica a taxa de aprovação de Starmer.

Este domingo, o secretário de Estado para os Negócios e Comércio, Peter Kyle, afirmou à Sky News que o primeiro-ministro está a passar o fim de semana a “refletir sobre as realidades políticas”.

O "rei do norte"

Desde 2017, Burnham ocupa o cargo de presidente da Câmara da Grande Manchester, uma das regiões urbanas mais importantes do país. Durante o seu mandato, Manchester consolidou-se como uma das economias mais dinâmicas do Reino Unido, atraindo investimento privado e registando alguns dos melhores indicadores de crescimento do emprego entre as cidades europeias.

O sucesso da cidade transformou Burnham numa figura de referência para muitos eleitores trabalhistas durante os anos de governação conservadora. A sua influência no norte de Inglaterra valeu-lhe o epíteto de "Rei do Norte", uma alcunha que reflete a sua popularidade em regiões tradicionalmente associadas à classe trabalhadora britânica.

O próprio Starmer parecia reconhecer o potencial rival. Em 2026, segundo a BBC, terá bloqueado uma tentativa de Burnham regressar ao Parlamento através de outra eleição intercalares, justificando a decisão com a necessidade de evitar uma nova eleição para a Câmara de Manchester.

A mensagem política de Burnham assenta em dois conceitos centrais: esperança e localidade.

Num discurso após a vitória em Makerfield, o político apresentou-se como uma voz para as comunidades que se sentem esquecidas pelos grandes partidos. Muitas localidades do norte de Inglaterra continuam a enfrentar as consequências das políticas de austeridade implementadas desde 2010, com níveis elevados de desigualdade económica e fraco investimento público.

Para Burnham, a renovação do Partido Trabalhista passa por recuperar a confiança desses eleitores e demonstrar que a política pode melhorar concretamente a vida das pessoas. O objetivo é também travar o crescimento do Reform UK sem adotar a sua retórica ou agenda política.

A aposta em serviços públicos locais eficazes tornou-se uma das suas principais bandeiras. O sistema integrado de transportes da Grande Manchester é frequentemente apresentado pelos seus apoiantes como um modelo que poderia ser replicado a nível nacional.

O projeto "Manchesterismo"

Burnham designa a sua visão política por "Manchesterismo", um conceito que combina descentralização de poderes, reforço das economias regionais e reindustrialização do país.

O político defende uma maior autonomia para as regiões inglesas, argumentando que o Reino Unido continua excessivamente centralizado em Londres. Em termos económicos, apresenta o modelo como uma alternativa ao neoliberalismo e às políticas de "trickle-down economics" que marcaram várias décadas da política britânica.

Contudo, alguns analistas questionam a coerência do projeto. Embora Burnham seja um defensor da intervenção pública e da nacionalização de serviços, o sucesso económico de Manchester antecede a sua chegada à autarquia e resultou, em grande medida, da atração de investimento estrangeiro e do crescimento do setor dos serviços.

Esta aparente contradição levanta dúvidas sobre qual seria a versão de "Manchesterismo" que Burnham procuraria implementar caso chegasse a Downing Street.

Apesar do entusiasmo gerado pela vitória, Burnham enfrentaria desafios consideráveis se assumisse a liderança do governo.

O Reino Unido continua confrontado com um quadro económico difícil, marcado por elevados níveis de dívida pública e forte pressão sobre as finanças do Estado. O aumento dos gastos com defesa, o financiamento do sistema de saúde e o crescimento das despesas sociais poderão obrigar qualquer futuro primeiro-ministro a tomar decisões politicamente difíceis.

Além disso, embora alguns indicadores tenham melhorado nos últimos anos — incluindo a inflação, as listas de espera do Serviço Nacional de Saúde e as travessias ilegais do Canal da Mancha — os problemas estruturais da economia britânica permanecem por resolver.

Ainda assim, para muitos trabalhistas, Burnham representa uma oportunidade de revitalizar um partido que tem lutado para corresponder às expectativas criadas pela chegada de Starmer ao poder. Com o regresso a Westminster consumado e a liderança trabalhista sob crescente escrutínio, o "Rei do Norte" surge cada vez mais como o principal candidato a ocupar o número 10 de Downing Street quando chegar o momento da sucessão.