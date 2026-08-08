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Abdul El-Sayed não era suposto ser político. Pelo menos, é assim que se apresenta na sua página de campanha. Médico epidemiologista e antigo diretor de Saúde Pública do condado de Wayne, no Michigan, Abdul El-Sayed acaba de vencer as primárias democratas para o Senado norte-americano e prepara-se agora para disputar as eleições intercalares de novembro.

Com mais de 95% dos votos contados, El-Sayed conseguiu 48,4% dos votos, cerca de 14 mil votos acima da principal adversária, Haley Stevens. A televisão NBC projetou a vitória do candidato, que tem ascendência egípcia. Uma terceira candidata, Mallory McMorrow, ficou pelos 4%.

Durante a campanha, o democrata assumiu uma posição muito crítica em relação a Israel, defendendo que o país cometeu um genocídio na Faixa de Gaza e que os Estados Unidos devem pôr fim ao apoio militar a Telavive. O dinheiro gasto nessa ajuda, argumenta, deveria ser canalizado para problemas de saúde, habitação e infraestruturas nos Estados Unidos.

A posição colocou-o frente a frente com Haley Stevens, defensora do apoio militar norte-americano a Israel e apoiada pelo líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer. Stevens recebeu mais de 60 milhões de euros em financiamento para a campanha de grupos ligados ao Comité de Assuntos Públicos Israel-Americano e acusou El-Sayed de "não reconhecer o direito de Israel a existir como Estado".

Do outro lado, El-Sayed contou com o apoio de figuras da ala progressista do Partido Democrata, como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.

A divisão entre os dois candidatos refletiu uma fratura ideológica mais profunda dentro do Partido Democrata, que também tem marcado outras primárias para as intercalares de 2026. Para os progressistas, a vitória de El-Sayed representa um triunfo importante num dos estados decisivos para a disputa pelo Senado. Para os democratas moderados, porém, a sua nomeação pode dificultar a conquista do lugar em novembro, por considerarem que Haley Stevens teria mais hipóteses de derrotar o republicano Mike Rogers.

Médico antes de político

A carreira de El-Sayed começou longe da política partidária. Estudou para ser médico, mas acabou por concluir que eram as falhas do sistema político que estavam a contribuir para "deixar as pessoas doentes".

Foi diretor do Departamento de Saúde de Detroit, que reestruturou depois da falência da cidade, e mais tarde reorganizou o Departamento de Saúde, Serviços Humanos e Veteranos do condado de Wayne, que serve 1,8 milhões de pessoas.

Nesse percurso, alega ter conseguido óculos gratuitos para crianças que deles necessitavam, retirado chumbo de escolas primárias de Detroit, enfrentado os maiores poluidores do Michigan e tornado o Narcan, medicamento utilizado em situações de overdose, universalmente acessível. Também liderou um programa que poderá permitir cancelar até 700 milhões de dólares em dívida médica de 300 mil habitantes do Michigan ao longo de dois anos.

El-Sayed tornou-se também uma voz conhecida no debate sobre o sistema de saúde norte-americano. É autor de "Medicare for All: A Citizen's Guide", livro no qual explica como construir um sistema de saúde que garanta cuidados de qualidade e acessíveis a todos os norte-americanos. Em 2020, foi escolhido para integrar a Unity Task Force for Healthcare do então Presidente Joe Biden, grupo que participou na elaboração de políticas relacionadas com a saúde.

Da escola pública a Columbia e Oxford

Abdul El-Sayed nasceu e cresceu no sudeste do Michigan. Frequentou escolas públicas e, durante o ensino secundário, foi capitão das equipas de futebol americano, wrestling e lacrosse.

Foi criado pelo pai, Mohamed, um imigrante egípcio, e pela madrasta, Jackie, cuja família vive no condado de Gratiot, no Michigan, desde o século XIX.

Estudou na Universidade do Michigan, onde se licenciou com a mais alta distinção e integrou a equipa masculina de lacrosse dos Wolverines. Mais tarde, obteve o curso de Medicina na Universidade de Columbia, através de uma bolsa financiada pelo National Institutes of Health, e conseguiu um segundo doutoramento na Universidade de Oxford como Rhodes Scholar.

Vive atualmente em Ann Arbor com a mulher, Sarah, e as duas filhas, Emmalee e Serene.

Uma candidatura com peso histórico

Se vencer Mike Rogers nas eleições intercalares de novembro, Abdul El-Sayed tornar-se-á o primeiro senador muçulmano da história dos Estados Unidos.

A sua vitória nas primárias já provocou reação do Presidente norte-americano, Donald Trump, que considerou o resultado "excelentes notícias para o Partido Republicano". Numa publicação na Truth Social, Trump descreveu El-Sayed como "um perdedor comunista que odeia judeus e Israel".

Após a vitória, El-Sayed procurou também dirigir uma mensagem à comunidade judaica. Num discurso perante apoiantes, afirmou querer que os "irmãos e irmãs de fé judaica" conhecessem o seu compromisso com a sua fé e com a segurança judaica, que comparou ao compromisso com a segurança das próprias filhas. O democrata afirmou ainda que "condena o antissemitismo".

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