Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A queixa refere-se a declarações de Ventura numa entrevista à SIC, em março de 2025, em que alegou que Pinto Moreira teria recebido “dinheiro para fazer obras” e trocado obras por presentes. Pinto Moreira nega as acusações e afirma que Ventura agiu de forma deliberada para lhe imputar atos corruptivos, prejudicando a sua honra.

A Assembleia da República decidiu esta sexta-feira, por unanimidade, levantar a imunidade parlamentar de André Ventura, presidente do Chega, permitindo que responda a uma queixa por difamação apresentada pelo antigo deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira.

Joaquim Pinto Moreira está atualmente envolvido no processo Vórtex, no qual foi acusado de dois crimes de corrupção passiva agravada, um crime de tráfico de influências e um crime de violação de regras urbanísticas por funcionário.

O processo relacionado com a queixa de difamação corre agora no Juízo de Instrução Criminal de Santa Maria da Feira, podendo André Ventura vir a ser chamado a responder judicialmente pelas declarações feitas.