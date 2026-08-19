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O incendiarismo, com 17%, foi apontado como a segunda causa dos incêndios registados desde o início do ano. Os reacendimentos causaram 9% dos fogos, enquanto 7% se deve ao uso de maquinaria, diz o Expresso com recurso à Lusa.

O relatório do ICNF contabiliza 6.388 incêndios rurais até 15 de agosto, dos quais 5.327 foram investigados e têm o processo de averiguação de causas concluído.

O Porto registou 955 incêndios rurais, sendo o distrito onde se houve mais fogos. Seguem-se Braga, com 610, e Vila Real, com 558. Já os distritos com mais área ardida são Vila Real, com 13.562 hectares — o que representa cerca de 24% da área total ardida —, Bragança, com 9.909 hectares, e Viseu, com 8.325 hectares.

No total, os 6.388 incêndios provocaram 56.586 hectares de área ardida. Valpaços, Mirandela, Águeda e Vouzela foram os concelhos mais afetados.

Nos últimos dias, têm deflagrado vários incêndios, sobretudo no norte do país. O site do ICNF indica que, até esta quarta-feira, dia 19, houve 6.666 incêndios e um total de 63.347 hectares de área ardida, o que significa que, entre 15 de agosto e hoje, arderam mais 6.761 hectares.