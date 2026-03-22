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Segundo o Ministério da Defesa do Qatar, o aparelho caiu durante uma missão de rotina devido a um problema técnico. A aeronave transportava sete pessoas.

O Ministério do Interior indicou este domingo que as operações de busca continuam para localizar a última pessoa desaparecida.

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