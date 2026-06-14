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Um acidente aéreo ocorrido perto do Aeroporto Memorial de Butler, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, provocou a morte das 12 pessoas que se encontravam a bordo da aeronave, segundo informações avançadas pelas autoridades locais, citadas pela CNN.

A notícia foi divulgada pela Patrulha Rodoviária do Estado do Missouri através da rede social X, onde indicou que o avião se despenhou nas imediações do aeroporto localizado na cidade de Butler.

Equipas da Polícia de Butler e do Gabinete do Xerife do Condado de Bates foram mobilizadas para o local do acidente, juntamente com outros meios de emergência, para prestar apoio às operações de socorro e investigação.

As autoridades acreditam que todas as 12 pessoas a bordo perderam a vida na sequência da queda, embora não tenham sido divulgadas, para já, informações sobre a identidade das vítimas ou as circunstâncias do acidente.

Butler situa-se a cerca de 105 quilómetros a sul de Kansas City, uma das principais cidades do estado do Missouri.

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