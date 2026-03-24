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Um avião da Força Aérea da Colômbia, o C-130 Hércules, despenhou-se esta segunda-feira às 09h50 numa zona rural perto de Puerto Leguízamo, em Putumayo, no sudoeste do país, avança o El País.

A bordo seguiam 128 pessoas, segundo o Ministério da Defesa. O último balanço oficial aponta para 66 mortos, seis da Força Aeroespacial, 58 do Exército Nacional e dois da Polícia Nacional, 57 militares resgatados e evacuados, um soldado ileso e quatro ainda desaparecidos.

O ministro da Defesa explicou que o acidente ocorreu logo após a descolagem e que as unidades militares se deslocaram rapidamente para o local.

“Não há indícios de ataque, mas todas as possibilidades estão a ser investigadas”, afirmou.

O avião cobria a rota Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando soldados. As autoridades enviaram um avião-ambulância e outras aeronaves para evacuar os feridos, enquanto municípios vizinhos se disponibilizaram para receber os militares afetados. Um “equipa investigadora” vai apurar as causas do sinistro, que ocorreu a cerca de dois quilómetros do aeroporto.

Imagens do local mostram um incêndio de grandes proporções e colunas de fumo negro, com civis e militares a socorrerem os sobreviventes em motocicletas.

O presidente Gustavo Petro pediu a modernização da frota aérea militar e responsabilizou os funcionários que atrasaram a aprovação do CONPES, documento necessário para esse processo.

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