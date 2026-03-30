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Um dos temas politicamente mais sensíveis foi a proteção das indicações geográficas europeias, nomes de produtos associados a regiões específicas. A Austrália aceitou proteger mais de uma centena de produtos alimentares e bebidas espirituosas europeias. No entanto, foi alcançado um compromisso que permite a alguns produtores australianos continuar a utilizar certos nomes tradicionalmente europeus, como “feta” ou “parmesão”, desde que já o fizessem anteriormente e cumpram regras de rotulagem que evitem confusão sobre a origem dos produtos. No setor do vinho, foi também atualizado o acordo bilateral, incluindo a proteção de novas denominações e regras específicas para produtos como o prosecco.

"Dos produtos portugueses, a lista inclui, de facto, 28 IG (produtos com indicação geográfica), abrangendo desde bebidas espirituosas a óleos e gorduras, produtos de carne, queijos e outros produtos", referiu o serviço de Agricultura da Comissão Europeia ao 24notícias.

A lista completa pode ser consultada aqui, estes são os produtos portugueses que dela fazem parte.

Produto Categoria Aguardente Bagaceira Alentejo Bebidas espirituosas [aguardente de bagaço] Aguardente Bagaceira Bairrada Bebidas espirituosas [aguardente de bagaço] Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Bebidas espirituosas [aguardente de bagaço] Aguardente de Vinho Alentejo Bebidas espirituosas [aguardente de vinho] Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes Bebidas espirituosas [aguardente de vinho] Aguardente de Vinho Douro Bebidas espirituosas [aguardente de vinho] Aguardente de Vinho Lourinhã Bebidas espirituosas [aguardente de vinho] Aguardente de Vinho Ribatejo Bebidas espirituosas [aguardente de vinho] Ameixa d'Elvas Frutas, legumes e cereais, frescos ou processados [ameixas frescas, secas ou processadas] Azeite de Moura Óleos e gorduras (manteiga, margarina, óleo, etc.) [azeite] Azeite do Alentejo Interior Óleos e gorduras (manteiga, margarina, óleo, etc.) [azeite] Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) Óleos e gorduras (manteiga, margarina, óleo, etc.) [azeite] Azeite de Trás-os-Montes Óleos e gorduras (manteiga, margarina, óleo, etc.) [azeite] Azeites do Norte Alentejano Óleos e gorduras (manteiga, margarina, óleo, etc.) [azeite] Azeites do Ribatejo Óleos e gorduras (manteiga, margarina, óleo, etc.) [azeite] Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais Produtos de carne (cozidos, salgados, fumados, etc.) [enchido de porco] Chouriço Mouro de Portalegre Produtos de carne (cozidos, salgados, fumados, etc.) [enchido de porco] Maçã de Alcobaça Frutas, legumes e cereais, frescos ou processados [maçãs] Medronho do Algarve Bebidas espirituosas [aguardente de fruta] Mel dos Açores Outros produtos de origem animal (ovos, mel, diversos produtos lácteos exceto manteiga, etc.) [mel] Pêra Rocha do Oeste Frutas, legumes e cereais, frescos ou processados [peras] Poncha da Madeira Bebidas espirituosas [licor] Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos Produtos de carne (cozidos, salgados, fumados, etc.) [presunto de porco] Queijo S. Jorge Queijos [queijo duro de leite de vaca] Queijo Serra da Estrela Queijos [queijo macio de leite cru de ovelha] Queijo da Beira Baixa Queijos [queijo duro de leite cru de ovelha/cabra] Rum da Madeira Bebidas espirituosas [rum] Salpicão de Vinhais Produtos de carne (cozidos, salgados, fumados, etc.) [enchido de porco]

A UE aceitou abrir parcialmente o seu mercado a produtos australianos considerados sensíveis, como carne de vaca, carne de ovelha, açúcar, arroz e alguns produtos lácteos, mas apenas através de quotas limitadas e progressivas ao longo de vários anos. No caso da carne de vaca, por exemplo, o volume permitido aumentará gradualmente até cerca de 30.600 toneladas anuais, o que representa uma pequena fração do consumo europeu. Em contrapartida, os produtores europeus beneficiam de acesso facilitado ao mercado australiano, com eliminação imediata de tarifas em produtos como vinho, chocolate, açúcar, gelados e muitos alimentos transformados, enquanto os queijos verão as tarifas desaparecer ao fim de três anos. Apesar deste equilíbrio, o acordo gerou críticas de ambos os lados: agricultores europeus receiam concorrência externa, enquanto produtores australianos consideram que o acesso continua demasiado restrito.

No setor industrial, o acordo traz vantagens significativas para a União Europeia, nomeadamente através da liberalização total do mercado australiano para automóveis europeus. As tarifas sobre veículos serão eliminadas, com exceções limitadas e transitórias para alguns tipos de camiões. Além disso, a Austrália comprometeu-se a aumentar substancialmente o limiar a partir do qual se aplica o imposto sobre carros de luxo, o que deverá beneficiar sobretudo os veículos elétricos europeus, tornando-os mais competitivos no mercado australiano.

Um dos ganhos estratégicos mais relevantes para a UE é o acesso facilitado aos recursos naturais australianos, em particular matérias-primas críticas como lítio, manganês ou alumínio, essenciais para a transição energética e digital. O acordo elimina restrições à exportação desses recursos e cria condições mais favoráveis ao investimento europeu na exploração e transformação dessas matérias. Esta dimensão é vista como crucial para reduzir a dependência europeia de fornecedores como a China e reforçar a segurança das cadeias de abastecimento.

O acordo vai além do comércio de bens, facilitando também a prestação de serviços por empresas europeias na Austrália, incluindo nas áreas de serviços profissionais, telecomunicações, transportes e finanças. Prevê igualmente regras que garantem tratamento não discriminatório aos investidores de ambas as partes, permitindo-lhes estabelecer e operar empresas em condições equivalentes às dos operadores locais. Inclui ainda disposições para simplificar procedimentos administrativos, melhorar a transparência e apoiar pequenas e médias empresas no acesso aos mercados.

Tal como outros acordos recentes da UE, este inclui compromissos vinculativos em matéria de sustentabilidade, nomeadamente o cumprimento do Acordo de Paris, normas laborais internacionais e princípios de igualdade de género. O texto reafirma também que os padrões europeus — especialmente em segurança alimentar, saúde pública e proteção ambiental — não serão alterados nem flexibilizados. Inclui ainda mecanismos de salvaguarda que permitem a adoção de medidas temporárias caso haja perturbações significativas no mercado.

O acordo entre a UE e a Austrália está a ser comparado com o celebrado anteriormente pelo Reino Unido, após o Brexit, sendo geralmente visto como mais prudente. Enquanto a UE optou por quotas limitadas e introduzidas gradualmente para produtos sensíveis, o Reino Unido concedeu um acesso muito mais amplo e rápido à carne australiana, com eliminação total de tarifas ao fim de alguns anos. Esta diferença tem gerado críticas por parte de agricultores britânicos, que acusam o seu governo de ter negociado com menos proteção para o setor agrícola.