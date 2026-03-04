Os alegados crimes ocorreram em contexto laboral, em locais ermos onde os detidos desenvolviam a sua atividade profissional, tendo como vítima um colega de 61 anos, assistente operacional com funções de vigilância florestal, integrado na mesma equipa.

De acordo com a investigação, que decorre desde uma denúncia apresentada pela vítima à GNR de Seia, "os atos sexuais violentos, as ações vexatórias e ofensas sexuais ocorreram quase diariamente desde setembro de 2018, afetando de forma significativa o estado de saúde do assistente operacional".

A detenção foi efetuada no âmbito de um inquérito conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda. Os quatro suspeitos serão hoje presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária reforça que o caso continua em investigação, sem adiantar mais detalhes, dada a gravidade dos crimes e a necessidade de proteção da vítima.