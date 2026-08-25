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O condutor, um homem de 35 anos, “foi detido e apresentava uma taxa de 1,29 gramas de álcool por litro no sangue”, disse à Lusa Carlos Canatário, porta-voz da GNR, acrescentando que foram também realizados exames toxicológicos.

Inicialmente, as informações apontavam para apenas quatro feridos, um número que foi entretanto revisto.

O atropelamento aconteceu por volta das 03h00 na Rua Francisco Sá Carneiro, após uma viatura que estava estacionado ter iniciado a marcha. De acordo com a RTP, que recorre à Lusa, o condutor foi mandado parar por militares da GNR, mas desobedeceu e inverteu a marcha.

Segundo Carlos Canatário, o homem voltou a ser mandado parar pelos militares, mas continou a avançar na direção das pessoas e atropelou-as.

“Nesta altura, os militares da Guarda dispararam alguns tiros para o ar com o objetivo de tentar parar o condutor”, afirmou o porta-voz da GNR.

O carro embateu num outro veículo e o homem tentou fugir a pé, altura em que foi detida pelos militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública.

O condutor foi detido pelos crimes de ofensa à integridade física qualificada, condução sob efeito de álcool e condução perigosa.

Artigo atualizado às 09h34

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