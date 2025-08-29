A Marinha Portuguesa alertou os meios aéreos da Força Aérea para a situação de emergência. Em resposta, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (RCC) de Lisboa mobilizou um helicóptero EH-101 Merlin e um avião C-295M, destacados no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo.

Dada a situação clínica dos náufragos, as quatro pessoas receeberam cuidados médicos a bordo, auxiliados por um Enfermeiro Aeronáutico. O EH-101 Merlin aterrou no aeroporto do Funchal pelas 14h30, e os náufragos foram encaminhados pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses para avaliação hospitalar.

Este foi o segundo resgate em alto mar realizado pela Força Aérea hoje. Durante a madrugada, 11 tripulantes de um navio pesqueiro ao largo dos Açores foram salvos após naufrágio da embarcação.

“A voar, protegemos!” é o lema que reforça o compromisso com a segurança marítima e a assistência a cidadãos em perigo no mar.