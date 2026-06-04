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Quatro pessoas morreram esta quinta-feira após a queda de uma avioneta perto da localidade costeira de Medulin, na região croata da Ístria, informaram as autoridades locais citadas pela ABC news.

O acidente ocorreu cerca das 11h20 locais, na zona de Campanoz, entre Kastijun e Medulin, nas proximidades do aeródromo desportivo de Medulin, segundo a polícia da Ístria.

Os serviços de emergência foram mobilizados para o local após o alerta para a queda do transporte. No entanto, as quatro pessoas que seguiam a bordo foram declaradas mortas no local.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, o avião tinha partido da Áustria com destino à Croácia e preparava-se para aterrar no aeroporto de Medulin quando ocorreu o acidente.

As causas da queda ainda não são conhecidas. As autoridades croatas abriram uma investigação para determinar as circunstâncias em que ocorreu o desastre.

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