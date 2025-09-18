Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os detidos são um homem de 60 anos de East Sussex, um de 37 anos de Kent, outro de 36 anos de Londres e um quarto de 50 anos, também da capital britânica. Foram presos na noite de terça-feira e estão agora em liberdade até 12 de dezembro, enquanto decorre a investigação da polícia de Thames Valley, que apura "possíveis crimes, incluindo comunicações maliciosas e perturbação da ordem pública".

As imagens gigantes foram projetadas a partir de um hotel próximo e exibiram, durante nove minutos, várias fotografias de Trump ao lado do milionário norte-americano Jeffrey Epstein, incluindo uma com a primeira-dama Melania Trump. Também a fotografia de registo criminal de Trump foi projetada no monumento.

A ação foi reivindicada pelo grupo ativista Led By Donkeys, que descreveu o protesto como "pacífico". Um porta-voz afirmou à Sky News que as detenções foram uma "reação ridícula" e acrescentou: “Acho que eles foram presos por embaraçar Donald Trump.”

Segundo a estação britânica, esta não foi a primeira vez que o grupo realizou projeções do género — já terão feito “25 ou 30” ações semelhantes — mas é a primeira ocasião em que membros foram detidos.

A visita de Estado de Trump ao Reino Unido tem sido cuidadosamente organizada para evitar protestos públicos. O presidente norte-americano participou na quarta-feira num banquete de Estado no Castelo de Windsor, ao lado do Rei, e esta quinta-feira conclui a visita com uma reunião com o primeiro-ministro na residência oficial de campo em Chequers.

